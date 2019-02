OGLASIO SE I DRUGI ČOVJEK HDZ-a: ‘Nek Tajani te svoje ideje prodaje negdje drugdje, tu mu neće proći. Ne daj Bože talijanske brige o Istri i Dalmaciji’

Nakon Tajanijevog skandaloznog govora, oglasio se i Milijan Brkić

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić osudio je u ponedjeljak revizionističku izjavu predsjednika Europskog parlamenta Antonia Tajanija o Istri i Dalmaciji poručivši: “ne daj nam Bože talijanske brige o Dalmaciji i Istri, kao što su fašisti vodili brigu o hrvatskom narodu u Dalmaciji i Istri”.

“Hrvatski narod jako dobro zna povijest koja nas je pogodila u Drugom svjetskom ratu i ne daj nam Bože talijanske brige o Dalmaciji i Istri, kao što su fašisti vodili brigu o hrvatskom narodu u Dalmaciji i Istri”, rekao je Brkić novinarima prije početka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a upitan o Tajanijevoj izjavi.

Poručio je i da Tajani te svoje ideje “prodaje negdje drugdje jer u Hrvatskoj to mu neće proći”.

“Ovo je Hrvatska država, za nju je puno krvi palo palo. Stvorena je u Domovinskom ratu i hrvatski branitelji i hrvatski narod to sigurno neće dozvoliti. On ako mu to prolazi neka prodaje u Europskom parlamentu, u Hrvatskoj neće”, kazao je Brkić.

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani govorio je na obilježavanju dana sjećanja na žrtve fojbe u Basovizzi.

Govor je završio pozdravima “talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji”.

