NAKON ŠTO SE CIJEPIO ASTRAZENECOM: Đikić objasnio postoji li razlika u zaštiti koju pružaju određena cjepiva

Ivan Đikić se cijepio Astrazenecinim cjepivom: ‘Ne postoje značajna odstupanja koja bi pokazala da je jedno cjepivo lošije ili opasnije od drugih. Moramo ih držati u istoj kategoriji’

Znanstvenik Ivan Đikić cijepio se AstraZenecinim cjepivom protiv koronavirusa samo dan nakon što je objavljeno da to cjepivo štiti 79 posto od Covida-19 i 100 posto od teških oboljenja nakon zaraze. No, Đikić tvrdi se to slučajno poklopilo jer je došao na red za cijepljenje kad je bilo dostupno upravo to cjepivo, javlja 24sata.

“Kao znanstvenik stojim iza znanosti i znanstvenih podataka i zbog toga sam se cijepio cjepivom koje sam u ovom trenutku imao na raspolaganju. Poruka je da moramo biti odgovorni i iskreni prema javnosti i prema sebi te učiniti sve što treba da zaštitimo sebe i druge te da u konačnici stvorimo kolektivni imunitet”, kaže nam znanstvenik Đikić.

Dostavili zastarjele podatke

Na pitanje zašto je američki nacionalni institut za alergije i zarazne bolesti (NIAD) objavio da je AstraZeneca u ponedjeljak možda dostavila zastarjele podatke o učinkovitosti cjepiva, Đikić kaže da je uvijek na strani regulatornih tijela te da sve što je stručno može se i treba diskutirati.

“Ne znam detalje o ovome što pitate, ali prema informacijama koje smo dobili, moguće je da su određeni zaključci dobiveni na temelju znanstvenih studija koje su se provodile od ljeta do danas, pa se može raspravljati o tome da regulatorna tijela traže, recimo, podatke od zadnja tri mjeseca. No sami podaci nisu pogrešni niti netočni. Može se, dakle, raspravljati o razdoblju, ali ne i o istinitosti”, kaže Đikić te dodaje da javnost treba biti kritična.

“Na temelju svih statističkih podataka koje smo prikupili do prosinca, kad je počelo cijepljenje različitim vrstama cjepiva, pokazalo se da ne postoji značajna razlika u zaštiti cijepljenih. Nuspojave kod svih cjepiva vrlo su slične i ne postoje značajna odstupanja koja bi pokazala da je jedno cjepivo lošije ili opasnije od drugih. Moramo ih držati u istoj kategoriji”, smatra Đikić.

