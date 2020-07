NAKON ŠTO MU SE KOALICIJA EKSPRESNO RASPALA, ZUROVAC OTKRIO BI LI SURAĐIVAO S HDZ-OM I DODAO: ‘Nisam mogao ništa predvidjeti’

‘Mi nikad nismo tajili da ima određenih razlika među nama. Ja sam naučen na toleranciju, dijalog i konstruktivan razgovor’, rekao je

Već na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora u srijedu došlo je do razilaženja jedne predizborne koalicije jer je zastupnik Dario Zurovec iz Fokusa odbio ići u zajednički klub s kolegicama iz Stranke s imenom i prezimenom i stranke Pametno. Iako se pričalo da je Zurovca, navodno pokušao vrbovati HDZ, u koji ušao s 18 godina, a napustio ga 2015. godine u vrijeme Tomislava Karamarka, on to žestoko odbacuje.

OGLASIO SE ČOVJEK ZBOG KOJEGA SE DANAS RASPALA PRVA KOALICIJA U SABORU: ‘Ja se ne uzbuđujem previše, evo samo kratko da reagiram…’

‘Koalicija se sastavila na dan predahe listi’

Za RTL Direkt objasnio je i sve okolnosti razmimoliženja kao i kada je odlučio da ne želi u klub.

“Što se tiče samog tog dijela, moram napomenuti da se naša koalicija sastavila dan prije samih predaja lista. Mi nikad nismo tajili da ima određenih razlika među nama. Ja sam naučen na toleranciju, dijalog i konstruktivan razgovor. S druge strane, moje i ideje FOKUS-a su centrističke, ima tu prednosti što se tiče kluba, s obzirom da možete zaposliti dvije osobe u Saboru, dobijete i prostorije. No s druge strane, prezentacija vam je inače 7 minuta, a s druge strane ako netko želi reći nešto važno u Saboru ne mora držati govor od 10 minuta i možete u nekoliko minuta reći sve ono što je bitno. Bit će puno sjednica, i dalje zastupam centrističke ideje, kolegicama želim svako dobro”, kazao je.

‘I dalje imamo korektan odnos’

Ističe kako nikakve svađe nije bilo, te kako su ostali u dobrim odnosima.

“Danas smo se sreli, čak smo se ja i gospođa Puljak išli slikati za Sabor, čak me i slikala, tako da je tu jedan korektan odnos i dalje. Tu se puno spinova i danas prodaje koji zaista nisu točni. Ja od prvog dana još otkad sam imao lokalnu kampanju slušam kojekakve neistine. Naravno da ljude pozdravite na hodniku, mi imamo i gradove prijatelje kojima su na čelu ljudi iz HDZ-a, no ne, nije me nitko zvao iz HDZ-a i neću podržati Vladu Andreja Plenkovića. Ne zato što sam destruktivan, nego zato što to nije politika koju ja zagovaram i koju zagovara FOKUS. Te ideje ne mogu podržati politiku koja državu pretvara u socijalni slučaj i to ne dolazi u obzir”, rekao je Zurovec.

U zadnji čas je odlučio, jer kaže, ranije nije mogao ništa predvidjeti.

VEĆ SE RASPALA JEDNA KOALICIJA: Okrenuo leđa listi na kojoj je uspio ući u Sabor i uzeo im ključan mandat za klub zastupnika

‘Bolje od 50 ljudi uzeti kunu, nego od jednog izvući 50’

“Vi ne možete znati kakvi će biti rezultati izbora. Evo recimo, rejting agencije i ankete su meni davale 3,5 posto. Vidjeli smo da su duplo pogriješile tako da neke stvari ne možete predvidjeti. Ni na kladionici ne možete za sve stvari znati”, rekao je. Opisujući prvi dan u Saboru, rekao je da mu je bilo zanimljivo te je vidio i neke stručnjake i profesore s PMF-a koje jako cijeni.

Ponovio je kako će se zalagati za manje poreze i manju administraciju, no da ovo, kako je nazvao, „konfekcijsko smanjenje“ Vlade nije mogao podržati. „Ako se rade reforme, onda se rade kako treba. Znači ne mogu se raditi površno i samo da si zamažemo oči”, rekao je i nastavio:

“Ja ću vrlo jasno, direktno govoriti sve dobre prakse i probleme s kojima sam se upoznao kao gradonačelnik u protekle tri godine.Tu ima puno i administrativnih prepreka koje su nam se događale proteklih godina, vezano uz državnu imovinu, namete, poreze, i ja mislim da smo mi pokazali da je manje više. Ne možete dizati poreze do nebesa i očekivati da će vam se puniti proračun. To treba biti podnošljivo. Vi kad pričate s ugostiteljima pa kažu da im se smanji porez na 10 posto, pa svi bi ga plaćali. Bolje je od 50 ljudi dobiti jednu kunu, nego od jednog čovjeka na silu izvući 50 kuna”, objasnio je.