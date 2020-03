NOVE INFORMACIJE O DEVETOM OBOLJELOM OD KORONAVIRUSA: Nije riječ o vozaču već o poznatom Varaždincu koji je s prijateljima bio u Milanu

Pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković istaknula je kako su virusi uvijek korak-dva ispred nas, no cilj je što prije doći do učinkovitog cjepiva protiv koronavirusa, a upravo to najviše ovisi o farmaceutskoj industriji i mogućnostima njezinih inovacija

Pratite tijek događanja:

14.23 – Pacijent iz Varaždina kojem je danas potvrđena zaraza koronavirusom je mlađi muškarac koji je sa svoja tri prijatelja tijekom prošlog tjedna privatno boravio u Milanu. Nije riječ o vozaču kamiona kako se jutro govorilo. Navodno se radi o poznatom Varaždincu, u ranim tridesetima, pripadniku varaždinske zlatne mladeži.

Otkad je zaražen, prije tjedan dana, u kontaktu je s epidemiologom i cijeli je tjedan, prema riječima Roberta Vugrina, voditelja stožera Civilne zaštite Varaždinske županije, proveo u kućnoj izolaciji. U bolnicu je stigao sinoć, javlja Jutarnji list.

Na povratku u Hrvatsku sva su četvorica dobila rješenje o zdravstvenom nadzoru i trebali su biti u samoizolaciji.

12.50 – “Zasad imamo samo devetero pozitivnih osoba, mišljenja smo da naše mjere daju rezultate. Zdravstveno stanje svih oboljelih je dobro, mladić u Varaždinu čak nema temperaturu, to je ohrabrujuće”, izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš nakon posjeta bolnici u Varaždinu.

“Lociranje kontakata je u tijeku, dosadašnje postupanje smatram adekvatnim. Osoba je dobila rješenje o zdravstvenom nalazu”, rekao je ministar i dodao.

“Ono što želim napomenuti s obzirom na kliničku sliku u svijetu, tijekom današnjeg dana ćemo izaći s posebnim preporukama za populaciju starijih i kroničnih bolesnika”, kazao je Beroš.

I NJIH JE UHVATILA PANIKA ZBOG KORONAVIRUSA: Britanci prazne police s tjesteninom, umacima, rižom, a širi se i još nešto zabrinjavajuće

12.30 – Ugroza koju donosi epidemija koronavirusom dobar je primjer kako inovacije u zdravstvu, u ovom slučaju pronalazak novog cjepiva, mogu pridonijeti učinkovitosti zdravstvenih sustava i liječenja ljudi, istaknuto je u utorak na poslovnom doručku Američke gospodarske komore (AmCham).

Pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković istaknula je kako su virusi uvijek korak-dva ispred nas, no cilj je što prije doći do učinkovitog cjepiva protiv koronavirusa, a upravo to najviše ovisi o farmaceutskoj industriji i mogućnostima njezinih inovacija.

11.12 – U Hrvatskoj je 231 osoba testirana na koronavirus, a taj broj raste ovisno o potvrdi novozaraženih, doznaje N1 iz Nacionalnog stožera civilne zaštite. S današnjim danom, 2430 osoba dobilo je rješenje od graničnog inspektora. To znači da su u procesu samoizolacije i pod epidemiološkim nadzorima, dakle dva puta dnevno moraju se javiti dežurnim epidemiolozima i obavijestiti ih o svom zdravstvenom stanju.

Dvoje u Splitu u izolaciji

10.59 – Na novi slučaj zaraze koronavirusom reagirao je i i sindikat vozača budući da je zaraženi Varaždinac profesionalni vozač koji je u Italiju išao po robu.

“Jedino mogu kazati da se tek sad vidi koliko su vozači izloženi zarazi. Trebalo bi se voditi računa i omogućiti im sva sredstva zaštite. Zatvaranje granica nije moguće pa će roba iz Italije svakako doći do Hrvatske. Ako je neće moći dovest naši vozači, to će onda napraviti vozači neke druge zemlje”, izjavio je za Večernji list Miljenko Gočin, predsjednik sindikata vozača.

10.45 – U ponedjeljak navečer su na Kliniku za infektologiju KBC-a Split primljene još dvije osobe pod sumnjom u zarazu koronavirusom.

Smješteni su u izolaciju, odvojeni od svih drugih pacijenata i pod posebnim nadzorom. Uzorci krvi i brisevi ždrijela i nosa bit će upućeni na Kliniku ‘Dr. Fran Mihaljević’ u Zagrebu te će se nakon laboratorijskih pretraga znati jesu li zaraženi koronavirusom.

Potvrđen deveti zaraženi

Iz klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, potvrđena je jutros još jedna oboljela osoba od koronavirua, što znači da se broj oboljelih u našoj zemlji popeo na devet.

Riječ je o vozaču iz Varaždina koji je odlazio po robu u zahvaćena područja Italije.

U varaždinskoj bolnici za sada se nisu mogle dobiti informacije o zdravstvenom stanje te osobe.

‘Zabrinut sam zbog dnevnog tranzita s Italijom’

“Moram reći da sam jako zabrinut zbog dnevnog tranzita s Italijom s obzirom na epidemiološku situaciju tamo. Morat ćemo dalje razgovarati što učiniti da bismo zadržali situaciju pod kontrolom”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš koji je krenuo za Varaždin gdje bi trebao biti u 11 sati.

Najavio je strože mjere na granicama.

“Apsolutno da, međutim izvjesno je ako Hrvatska unilateralno uvede takve mjere, da one neće rezultirati adekvatnim učincima, jer će drugim putevima isti ti transporti ulaziti u Hrvatsku”, rekao je ministar.

“Od jutros sam u intenzivnoj komunikaciji s ministrima drugih zemalja da dogovorimo zajedničku strategiju. Jedino zajednička strategija može polučiti rezultate, jer ako mi sami nešto napravimo, neće biti učinkovito”, rekao je Beroš za N1.

Do jutros je pet slučajeva zaraze bilo potvrđeno u Rijeci, a tri u Zagrebu.

Europa pokušava staviti virus pod nadzor

Europske vlade i tvrtke u ponedjeljak su pokušale naći načine kako bi širenje novog koronavirusa stavile pod nadzor dok broj zaraženih stalno raste.

Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti je razinu rizika za građane Europske unije zbog širenja koronovirusa povećao s nisko do umjerene na umjerene do visoke, rekla je u Bruxellesu predsjednica Europske komsije Ursula von der Leyen.