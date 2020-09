NAKON ŠTO JE PREDSJEDNIK MILANOVIĆ UPAO U MJERE, ARSEN BAUK MU PORUČIO: ‘Neka pazi s kim se druži’

‘Da citiram predsjednika Milanovića iz doba kada nije bio predsjednik: Neka pazi s kim se druži’

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović komentirao istragu u slučaju afere Janaf, zbog koje su uhićeni HDZ-ov Dražen Barišić i SDP-ov Vinko Grgić, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk rekao je za N1 da bi Milanović trebao paziti s kim se druži.

“On je postavio legitimno pitanje na koje može dati legitiman ili manje legitiman odgovor, to je pitanje za osobe koje se bave kaznenim pravom. Što se tiče činjenice da je netko upao u mjere, upao je kao kolateralna žrtva, nisu organi gonjenja njega tražili nego osobu s kojom je razgovarao. Logički gledano, ne bi trebalo nekoga obavještavati da je netko drugi pod mjerama, to je informacija koju zna uski krug ljudi i što je taj krug uži to je vjerojatnost da će one biti provaljene manja.

Ako postoji neki propis da treba obavijestiti određene osobe da su upale u mjere onda se to treba napraviti, a ako ne postoji, onda se ne treba to napraviti da se ne bi kompromitirale mjere. Ali da citiram predsjednika Milanovića iz doba kada nije bio predsjednik: Neka pazi s kim se druži”, rekao je Bauk.

Politička odgovornost Grgića

Bauk je konstatirao da bi bilo bolje da Grgić nije obuhvaćen istragom. “Bilo bi bolje da je samo jedan njihov, bez našeg, ali što se može. U ovom trenutku, što se tiče Grgića, provodi se istraga i u ovoj fazi ne mislim da bi trebao snositi neke političke sankcije. Naravno, ako se pokažu optužbe ili sumnje USKOK-a utemeljenima, snosit će posljedice, a ako se ne pokažu, nastavit će se baviti poslom kao i do sada”, objasnio je, ustvrdivši da su potrebni dodatni dokazi kako bi osumnjičeni mogli snositi neke sankcije.

“U svakom postupku postoje faze gdje se prezentiraju određeni dokazi koji za politički život imaju određene razine uvjerljivosti. To je primjerice premijer Plenković rekao u slučaju Rimac da ne treba biti posebno vješt da se utvrdi što se dogodilo. Pretpostavljam da to isto vrijedi i za neke osumnjičenike i u ovom postupku, ali bez nekog dodatnog dokazivanja ne može se utvrditi što se točno dogodilo, barem u slučaju Grgića i Barišića”, rekao je Bauk.

“U jednom slučaju netko nekome je nosio novce u vrećama negdje, a u drugom slučaju toga još uvijek nemamo”, kazao je Bauk koji smatra da nije sada blag jer je u cijelu priču uključen i SDP-ovac.

