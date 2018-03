[ANKETA] NAKON ŠTO JE PREDSJEDNICA PRIZNALA DA BAŠ I NEMAMO NOVACA ZA NOVE AVIONE: ‘Zašto uopće onda obnavljamo eskadrilu?’

Uoči sastanka Vijeća za obranu sve je zašća rasprava o konačnom odabiru nove hrvatske borbene eskadrile.

Izjavu predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović koja je izjavila kako bi voljela da Hrvatska može kupiti nove zrakoplove, ali da ne može potrošiti novac za obrazovanje, oštro je kritizirao Franko Vidović, član saborskog Odbora za obranu.

“Veliko je pitanje razlika između generacija. Mi trenutačno imamo avione 2. generacije, dok drugi imaju zrakoplove 4. generacije. Ja bih rado da možemo kupiti nove zrakoplove, ali ne možete potrošiti novac koji treba za obrazovanje… I ja bih si rado priuštila novi Mercedes, ali onda neću imati za hranu”, kazala je predsjednica.

Ovi avioni za deset godina bit će stari 40

“Ako nemamo novaca ispuniti naš strateški cilj, a to je jako zrakoplovstvo, onda bi bilo najbolje da to priznao i odgodimo ovu nabavku do nekih boljih vremena”, rekao je Vidović dodajući kako u ovom trenutku Hrvatska kupuje zrakoplove 4. generacije stare 30 godina, a već posjeduje zrakoplove 2. generacije, stare 30 godina. “Zači da ćemo već za deset godina imati zrakoplove stare 40 godina”, primjećuje Vidović.

Član Odbora za obranu, saborskog tijela koje je doduše podržalo nabavku nove eskadrile, nakon što im je prezentirano da u proračunu postoje dostatna sredstva za to, pita se koliko će Hrvatsku dodatno stajati prilagođanja infrastrukture novom tipu zrakoplova.

“Zašto kupujemo nešto što nam se neće dugoročno isplatiti”, pita dalje saborski zastupnik SDP-a naglašavajući kako je Hrvatska ulaskom u NATO i EU već odabrala svoje strateške partnere, zbog čega objašnjenja o Izraelu kao novom strateškom partneru nisu realna pri odabiru borbenih aviona.

Odbor za obranu vjerovao je da ima novaca

“Ako gledamo samo cijenu, avioni što nam ih nudi Izrael doista su jeftiniji i za to ne treba biti stručnjak. No jasno je da će biti puno više troškova s prilagodbom i održavanjem, nego što bi ih bilo kod novih aviona. Ako nemamo novaca, ako si ne možemo nešto priuštiti i ako to nešto ne zaodovoljava naš strateški cilj, onda je bolje ne ulaziti u takve dugoročne financijske obveze”, rekao nam je Vidović.

“Tijekom prezentacije ponuda na Odboru za obranu hrvatskog Sabora mi kao članovi mogli smo pretpostaviti da država ima novaca za kupnju aviona. No, danas, iz ovoga što nam poručuje predsjednica zaključujem da je jedini uvijet najniža cijena, odnosno da je nabavka uvjetovana isključivo novcem. Ipak, donosimo odluku koja će državu zakovati idućih 30 godina”, poručuje Vidović.