NAKON ŠTO JE PONOVNO POKAZALA SVOJE PJEVAČKO UMIJEĆE, PREDSJEDNICA ODGOVARA KRITIČARIMA: ‘U čemu je problem čestitati nekome rođendan?’

Kolinda Grabar Kitarović je u Osijeku na druženju s građanima poručila kako ne vidi ništa sporno u čestitanju rođendana Bandiću, no jučer je poslala puno oštrije priopćenje

Aktualna predsjednica i kandidatkinja na predstojećim izborima Kolinda Grabar-Kitarović danas je u Osijeku kratko odgovorila na brojne kritike vezane uz pjevanje na rođendanu Milana Bandića.

“Gospodin Bandić mi je dao političku potporu. Pa ne vidim u čemu je problem čestitati nekom rođendan. To mi stvarno nije jasno”, rekla je Grabar-Kitarović i dodala “tko pjeva, zlo ne misli”, javlja RTL.

Nema se namjeru ikome ispričavati

Ona je još jučer poslala priopćenje za medije vezano uz kontroverznu proslavu 64. rođendana zagrebačkog gradonačelnika

“Obzirom na medijske natpise izvješćujemo da je Predsjednica Republike Hrvatske u petak prvo bila na Sinjskoj večeri, a nakon toga na Broćanskoj večeri, gdje se pridružila ostalim nazočnima u čestitanju rođendana gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću.

Prije toga, Predsjednica je Hercegovcima na Broćanskoj večeri poručila: ‘Ma koliko me napadali, a vi znate nažalost koliko je ružnih riječi izrečeno, ja neću odustati: jer nisam bitna ja. Ja to sve mogu podnijeti. Bitan je narod. I nikada, apsolutno nikada i ni po koju cijenu neću odustati od borbe za jednakopravnost i prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nikada neću odustati od odlazaka k vama, u našu prekrasnu Hercegovinu. Meni je ta zemlja toliko bliska. Volim zapjevat’ s vama, neki mi to zamjeraju, ali to je upravo ono što svijet cijeni. Biti čovjek, pokazati drugom da ga poštuješ, da nisi ništa više od njega, nego jednak kao on… I zato ću zapjevati jer pjesma i rane i dušu liječi i pjesma pokazuje optimizam i ono lijepo lice i Hrvatske i Bosne i Hercegovine.’

Torta i plišani medo

Povodom medijskih napisa koji u uobičajenoj maniri nastavljaju praksu napadanja i izrugivanja, predsjednica Grabar-Kitarović poručuje: ‘Napadaju me kad se veselim uspjesima hrvatske reprezentacije, napadaju me kad zapjevam i sve to mogu podnijeti, samo mi Hrvatsku i moj narod ne dirajte. I jasno kažem: zapjevat ću opet sa svojim narodom i nemam se namjeru ikome ispričavati zbog toga'”, priopćili su jučer iz Ureda predsjednice.

No, osim pjevanja na proslavi je bila upečatljiva i torta koju je preko svog supruga Jakova poslala gradonačelniku. Torta plave boje s predsjedničkim grbom, fotografijom nje i slavljenika te tri pčele također je bila predmetom kritika. No, vrijedi podsjetiti kako to nije jedini poklon koji je Bandić dobio od predsjednice. Naime, kada je u prosincu prošle godine završio u bolnici, predsjednica mu je kao znak pažnje, uz želju za brzim oporavkom, poslala i ogromnog plišanog medvjedića.

