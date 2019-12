HDZ-OV ZASTUPNIK STEVO CULEJ POJAVIO SE U ŠKORINOM STOŽERU: ‘To ne znači ništa, smatram se pozvanim i to je to…’

Podsjetimo, u utorak je na svom Facebook profilu objavio da Škoro ima njegov glas na nadolazećim izborima

HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej pojavio se u nedjelju navečer u stožeru Miroslava Škore u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik.

“To ne znači ništa. Ovo je javni skup na javnom mjestu i ja sam javna osoba. Smatram se pozvanim i to je to”, rekao je Culej upitan znači li njegov današnji dolazak u Škorin izborni stožer u hotel Dubrovnik kako ide van iz HDZ-a.

Na opasku kako je glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković rekao da svaki HDZ-ovac mora glasovati za HDZ-ovu predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović odgovorio je da je radio za bivšu JNA no nikad nije volio da mu “komandiraju”.

“Ja sam svakog svog šefa procjenjivao koliko vrijedi i koliko je on težak i slično”, kazao je. Upitan je li spreman na moguće izbacivanje iz HDZ-a kratko je uzvratio: “Ja sam na sve spreman!” Poručio je kako on nije kalkulator i nije realan.

Na pitanje hoće li ga izbaciti iz HDZ-a, Culej je rekao: “Zaboli me ona stvar!”, javlja Jutarnji list.

“Još uvijek sam hrvatski romantičar’

“Još uvijek sam hrvatski romantičar, zanesen idejom Hrvatske prema nekim drugim idealima, svjetonazorima i ljepotama hrvatskog društva koje sam vidio u zemljama kroz koje sam pohodio od Australije, Njemačke i nekih drugih gdje sam vidio kako to funkcionira pa sam se i ja ponadao da bismo i mi možda u nekoj budućnosti, uz određene korekcije, mogli dostići te nove ideale”, rekao je Culej .

O tome mogu li se njegovi ideali postići dok je HDZ na vlasti kazao je kako se dostići mogu ali bi se “svatko morao odreći dijela svoje osobne ambicije koje su često bile i za njih same prevelik zalogaj”.

Culej nije želio prognozirati rezultate predsjedničkih izbora.

Podsjetimo, u utorak je na svom Facebook profilu objavio da Škoro ima njegov glas na nadolazećim izborima:

“ŠKORO… MOJ GLAS IMAŠ”, napisao je Culej te objavio fotografiju Škore i Tomislava Merčepa uz koju stoji izjava Miroslava Škore o tome da kao predsjednik neće ponoviti greške prethodnika te da će pomilovati hrvatske branitelje.

Culejevu podršku Škori komentirao je i premijer Plenković:

‘Vjerujem da je gospodin Culej, koji je meni drag i simpatičan, zbog čega to i govorim, propustio gledati sučeljavanje, pa da vidi svu raskoš, znanje, elokvenciju i sigurnost kandidata kojeg on navodno podržava u prvom krugu. Ako je to propustio, bilo bi dobro da još jednom to pogleda, a onda će se u drugom krugu, nakon što mu ovaj kandidat propadne, kao i svima koji se kriju i za njega, doći i vratiti se materi, tj. HDZ-u”, komentirao je Plenković