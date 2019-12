NAKON ŠTO JE DANIMA ŠUTIO, MARIĆ KONAČNO ODGOVORIO NA PROBLEMATIČNO PITANJE: Što će biti s plaćama mladih koji navrše 26 ili 31?

Ministar financija Zdravko Marić otkrio je što bi se trebalo dogoditi s plaćama onih koji navrše 26 ili 31 godinu, odnosno dob kad bi trebali početi plaćati porez na dohodak u polovičnom ili punom iznosu

Ministar financija Zdravko Marić osvrnuo se na kritike predstavljenih poreznih mjera i potvrdio poskupljenje cigareta i alkohola, ali i pojasnio što će biti s mladima kada navrše 26 ili 31 godinu te počnu plaćati porez na dohodak u polovičnom ili punom iznosu. Neki ove mjere, upravo zbog dobnog limita, smatraju diskriminatornima.

“Nisam ustavnopravni stručnjak, prepustit ću to njima. Ustav propisuje određene stvari, isto tako propisuje da država treba voditi posebnu skrb prema mladima, ženama, invalidima, djeci. Isto se tako može dovesti u pitanje olakšicu za djecu prema onima koji nemaju djecu. Bit će prilike za raspravu i mislim da ćemo ostvariti dobar rezultat”, rekao je Marić za RTL Direkt te otkrio hoće li pasti plaća onima koji navrše 26 ili 31 godinu.

RAZVESELILA VAS JE VIJEST O RASTEREĆENJU POREZA NA DOHODAK ZA MLADE? Žao nam je, postoji kvaka. Nećete se veseliti rođendanu

MINISTAR NAŠAO PROSTOR ZA NOVO RASTEREĆENJE GRAĐANA: Mladi će biti potpuno oslobođeni poreza na dohodak, ali ima caka

Demografija se ne rješava kroz financije

“Zaboravlja se onaj dio kad mladi imaju povlastice. Pretpostavlja se da će napredovati u tim godinama, zasnovati obitelj. Svi znamo da je na početku karijere najmanja plaća”, rekao je ministar financija.

Jedna od kritika novog modela jest i ta da će olakšice koje mjera oslobađanja plaćanja poreza na dohodak osjetiti samo oni s plaćom većom od 6000 kuna. Prema izračunu RRiF-a, onaj tko ima 4000 kuna dobit će 56 kuna više. Vlada tvrdi da ovom mjerom planira zaustaviti iseljavanje mladih, kojih je prošle godine bilo čak 45 posto u dobi od 20 do 39 godina. No, može li ih 600 kuna na plaći zadržati kod kuće?

“Bilo bi neodgovorno reći da bi to riješilo naše probleme. Već sam rekao da se kroz porezni sustav naši problemi ne mogu riješiti”, smatra Marić koji je komentirao tvrdnje sindikata i oporbe da bi trebalo povećati neoporezivi dio plaće na 4370 kuna ili na 5000 kuna.

VLADA PREDSTAVILA POREZNU REFORMU: Poskupljuju cigarete, sokovi i alkohol; PDV na hranu za ugostitelje pada na 13 posto

Sindikati i poslodavci podržavaju mjere

“To ne bi osjetilo 1,8 milijuna ljudi. To je brojka onih koji nisu u ‘škarama poreza na dohodak’. Što god se promijeni u osobnom odbitku, njih se ne dotiče. Ono što moram apostrofirati, mjere su dobrim mjerom pozdravljene od sindikata i poslodavaca. Jer, poslodavcima smo dali mogućnost isplatiti radnicima u prosjeku mjesečno tisuću kuna i na to ne treba platiti porez ni doprinose. To je vrlo jasna poruka, signal i doprinos izvršne vlasti poslodavcima koji apeliraju na promjenu. Sad je imaju”, zaključuje Marić.

Ministar je ponovno na udaru kritika zbog minimalne plaće, za koje tvrdi da nisu dio poreznog sustava te da će se Vlada o njoj očitovati potkraj godine. Oporbenjaci, pak, od njega traže jedinstvenu stopu poreza te ukidanje PDV-a na prijevoz, što je Marić odbacio.

Poskupljuju cigarete i alkohol, PDV pada

Dodao je da se ne slaže sa željom ministra zdravstva Milana Kujundžića za povećanjem poreza na cigarete i druge proizvode, no potvrdio je rast cijena duhana, alkohola i bezalkoholnih pića. Još je ranije donesena odluka o smanjenju opće stope PDV-a sa 25 na 24 posto, a komentirao je i smanjenje PDV-a za ugostitelje na 13 posto.

“Vidjeli smo dosta ograda kod ugostitelja, ali i ako ne dođe do njih, rekli su da će doći do zapošljavanja i porasta plaća. Dakle, bit će nekakav efekt, to je najbitnije. U pravilu, kad se snizi PDV, oči su uprte u to hoće li se smanjiti cijene. U povijesti, vidjeli smo, pale bi cijene voća, povrća i mesa. Jer, treba u obzir uzeti i tržište. A tko je kriv za to… To je sastavni dio ukupnog paketa kojim smo rasteretili poslodavce i građane za deset milijardi kuna. Zato, ako su već uvedene mjere, neka se to pretoči u plaće. Idemo svi skupa stvoriti pritisak tržišta, konkurencije i svega da se efekti izmjena vide tamo gdje treba”, zaključio je Marić.

TKO ĆE SVE PRESTATI PUŠITI KAD DOĐU NOVE CIJENE? Mnogi će biti prisiljeni ostaviti se tog poroka – bit će im preskupo

IPAK NISMO IMALI ZNAČAJAN PAD CIJENA: Od smanjenja stope PDV-a polovicu su zadržali trgovci; Je li netko iznenađen?