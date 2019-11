NAKON ŠTO GA JE GRAD ZAGREB PRODAO DRŽAVI ZA VELIKE NOVCE: Apis će javnu upravu objediniti pod ‘državni oblak’

Iako se Apis uvijek veže za obradu izbornih rezultata i provjeru referendumskih potpisa, ta tvrtka najveći dio poslova ipak radi za Poreznu i Carinsku upravu

Apis će biti IT koordinator hrvatskog predsjedanja Vijećem EU i izgraditi platformu za upravljanje organizacijom tog događaja, piše u srijedu Večernji list, navodeći da će ta tvrtka pod ‘državnim oblakom’ objediniti 300 tijela javne uprave.

Grad Zagreb dogovorio se s Vladom o prodaji svojih 49 posto Apisa za 137 milijuna kuna, a cijela tvrtka procijenjena je na 280 milijuna kuna. Potvrdila je to jučer Mirka Jozić, pročelnica za gospodarstvo Grada Zagreba. Transakcija bi trebala biti realizirana vrlo brzo. Grad Zagreb, dodala je Jozić, nema interes zadržati svoj udio u Apisu jer nema “direktnu korist ni novčanih tokova” u toj tvrtki, navodi dnevnik.

Iako se Apis uvijek veže za obradu izbornih rezultata i provjeru referendumskih potpisa, ta tvrtka najveći dio poslova ipak radi za Poreznu i Carinsku upravu. Za državu Apis radi 91 posto poslova, a za Grad Zagreb samo osam posto.

Jedan od najvećih projekata državne uprave

Iduće godine Apis će se usredotočiti na projekt Centra dijeljenih usluga i IT koordinacije predsjedanjem Hrvatske Vijećem EU, ističe Večernji list.

CDU ili tzv. državni oblak (cloud) po opsegu i vrijednosti jedan je od najvećih projekata državne uprave, a njime će se povezati institucije državne uprave komunikacijski i informacijski (od elektroničke pošte do sustava knjigovodstva i nabave).

Više od 2000 institucija

Na projektu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU, Apis IT-u povjerena je uloga IT koordinatora, što podrazumijeva razvoj platforme preko koje će se upravljati organizacijom brojnih događanja vezanih uz predsjedanje, pozivati sudionike, osigurati dostupnost kompletne dokumentacije… Uspostavom Centra dijeljenih usluga Apis IT će u suradnji s Ministarstvom uprave do 2023. godine pod tzv. državnim cloudom objediniti 300 tijela javne uprave.

Na dulji rok, koji izlazi iz vremenskog okvira predviđenog tim velikim EU projektom, potencijalno je riječ o više od 2000 institucija, rekli su u Apisu za Večernji list.