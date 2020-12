NAKON ŠTO GA JE ČAČIĆ NAZVAO CIRKUSANTOM, LAUC ZA NET.HR KOMENTIRAO NJEGOVE PROZIVKE: ‘Kad pročitam ta obrazloženja…’

Podsjetimo, Čačić je danas komentirao to što je Varaždinska županija, uvevši mjere 21. studenog, tjedan prije ostatka Hrvatske, došla do 28 posto manje incidencije zaraženih nego na vrhuncu

Nakon što je varaždinski župan Radimir Čačić molekularnog biologa i člana znanstvenog savjeta Vlade Gordana Lauca nazvao “cirkusantom” na čiju je njegovu najavu da će tužiti sve za koje smatra da ga u javnom prostoru kleveću ili vrijeđaju poručio: “Dobrodošao! Dobrodošao!”, cijelu je situaciju za net.hr komentirao prozvani Lauc.

Kaže kako mu nije drago čitati takve medijske naslove i nastavlja:

“Kada pročitam obrazloženja koja župan Čačić navodi za svoje tvrdnje mogu i razumjeti zašto to govori. Nikada nisam osporavao važnost mjera za ograničavanje širenja virusa i govorio da će pandemija stati, bez obzira imali mi mjere ili ne imali. Ja jedino upozoravam da postoje mjere koje učinkovito usporavaju širenje virusa, a postoje i one koje nisu učinkovite u suzbijanju širenja virusa, a štetne su u nekim drugim područjima, pa je potreban oprez pri uvođenju nekih mjera. Kako pretpostavljam da župan Čačić ne čita osobno ono što ja pišem, nije mi jasno tko mu i zašto pogrešno interpretira ono što govorim i na taj izaziva probleme tamo gdje ih nema”, rekao nam je Lauc.

‘Kvazi ili stvarni matematičari’

Podsjetimo, Čačić je danas komentirao to što je Varaždinska županija, uvevši mjere 21. studenog, tjedan prije ostatka Hrvatske, došla do 28 posto manje incidencije zaraženih nego na vrhuncu.

“Svjetska zdravstvena organizacija ima jasne kriterije. To nije neko naše lokalno pitanje, kvazi ili stvarnih matematičara koji o ovome ne znaju ništa i samo rade štetu. Zna se dnevna incidencija i 14-dnevna”, objašnjavao je Čačić: “Imali smo špicu 28.11. i ona se ponovila, jer ljudi su živa bića i to ne ide pravocrtno. 2.12. bilo je 1216 na 100.000 stanovnika u ovoj županiji. Danas je ona 870. To je sedmodnevna incidencija. To je jedan izvanredan rezultat.”

“Na današnji dan prije tjedan dana imali smo novozaraženih 247, a danas imamo 107”, dodao je.

“Ja sam sasvim siguran da će doći do porasta nakon Božića, jer ova bolest nije tako komplicirana da svaki, ah, cirkusant, a već sam navodio neka imena tipa Lauc, imamo mi ovdje nekakvih lokalnih…”, započeo je misao Čačić, kad mu je reporterka N1 postavila potpitanje, da komentira to što je Gordan Lauc najavio da će tužiti sve za koje smatra da ga u javnom prostoru kleveću ili vrijeđaju.

“Dobrodošao! Dobrodošao!”, reagirao je Čačić:

“Ta vrsta priča koja dokazuje da ćemo mi, kao, stati bez obzira imali mjere ili ne imali, to je opasno, to je dovelo do ove pandemije, to je dovelo do smrti. Nemojmo se igrati tuđim životima, naročito kad govorimo gluposti”, kazao je Čačić i opet se izrijekom osvrnuo na Lauca:

‘Bit će mi posebno zadovoljstvo…’

“Dapače, bit će mi posebno zadovoljstvo da ga vidim bilo gdje. I takve. Nije on jedini! Imamo ovdje i lokalnih opsjenara i politikanata.”

Čačić nije poštedio niti druge:

“Gradonačelnik je tražio zatvaranje industrijskih pogona na dva tjedna, imate njegovu izjavu 25.11. Ne zatvaranje ugostiteljstva, nego industrije. Mi imamo 42.000 ljudi koji rade u industriji, ukupno imamo 62.000 zaposlenih. Od toga je 2000 ljudi u ugostiteljstvu.”