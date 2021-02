NAKON ŠOKANTNOG SLUČAJA U KBC-u RIJEKA OGLASIO SE I BEROŠ: ‘Nije mi jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo’

U Sloveniji bi ih to koštalo 5 tisuća eura, a postupak se u Hrvatskoj uredno obavlja

Mladom bračnom paru iz Rijeke je nakon gotovo šest mjeseci uredne trudnoće priopćena najgora moguća vijest, rečeno im je da njihovo dijete neće preživjeti zbog teške malformacije glave.

Takva anomalija mogla se i trebala utvrditi na svim ranijim pregledima, no nije, a nakon dijagnoze liječnici su ih poslali kući uz usmenu uputu da čekaju termin porođaja ili da pobačaj u 22. tjednu trudnoće obave u Sloveniji, jer u Hrvatskoj to nije legalno. Što nije točno.

‘JA SAM MAMA BEZ DJETETA’; Šokantan slučaj iz Rijeke: U 32. tjednu trudnoće utvrdili tešku malformaciju glave i odbili inducirani porod

Slovenija je liberalnija država

“Kako ići na porod? Kao da vam fali pola vas…. S tim osjećajem idete gore. Dok žene oko vas rađaju… Čujete plač djeteta… Vi znate da vaše dijete neće zaplakati o tome se radi”, ispričala je svoju mučnu priču Zorica Zrile za Dnevnik Nove TV.

“Na moje što sad mi kažu da odem u Sloveniju, tj da kontaktiram Sloveniju daju mi jasne upute koja je Klinika i koji je broj, ali ne zapisanim putem nego usmeno da to ne ostane nigdje pisani trag jer to ne smiju kao reći. Inducirani porod ili porođaj se ne može obaviti u Hrvatskoj, imate u Sloveniji, tamo je liberalnija država i tamo je to dozvoljeno nakon 22. tjedna”, kaže Zorica Zrile.

Slučaj za koji na prvu nitko nema objašnjenja

U Sloveniji bi ih to koštalo 5 tisuća eura, a postupak se u Hrvatskoj uredno obavlja. U riječkom KBC-u pokrenuli su istragu, a uključilo se i ministarstvo zdravstva.

“U prvom redu isprika obitelji na tom događanju i zahvala liječnicima u Zagrebu koji su sukladno pravilima struke i zakonskim omogućili prekid trudnoće. Potpuno je jasno da u onim slučajevima kada je riječ o anomaliji ploda može se izvršiti prekid trudnoće iznad dobi od 10 tjedana stoga mi nije jasno zašto nije došlo do takvog redoslijeda zbivanja i u Rijeci”, izjavio je ministar Vili Beroš.

PROSVJEDI NA VARŠAVSKIM ULICAMA: Na snagu stupio najrigidniji zakon o pobačaju; Najavljena potpuna blokada glavnog grada

Obitelj traži odgovore, ne žele nikoga razapeti, ali ovo je slučaj za koji na prvu nitko nema objašnjenja. “U ponedjeljak će zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva utvrditi što se dolje dešavalo. Zakon i stručno postupanje je jasno, mogućnost takvog zahvata u RH postoji i to je učinjeno, ali mi nije jasno zašto je došlo do ovakvog događaja, istražit ćemo”, napomenuo je ministar.

Zorica je porod obavila prije Božića, znajući da plod koji nosi, ne može preživjeti.