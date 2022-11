U nedjelju je na više mjesta u Hrvatskoj padao snijeg, a u Delnicama ga je napadalo čak 40 centimetara. Ipak, za novi snježni pokrivač čini se da ćemo morati pričekati.

U ponedjeljak naoblaka i magla pa razvedravanje

"U ponedjeljak će jutro u istočnoj Hrvatskoj i biti oblačno, a poslijepodne kraća sunčana razdoblja, osobito u zapadnim krajevima te Podravini. Slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar popodne će okrenuti na južni i jugozapadni. Povremeno umjerenog jugozapadnjaka bit će i u Međimurju, dok će drugdje u središnoj Hrvatskoj vjetar biti uglavnom slab. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice uz maglu, zatim smanjenje naoblake.

Na zapadu zemlje barem djelomice sunčano. Ujutro prolazno više oblaka, osobito u gorju, gdje će mjestimice biti i magle, a navečer i u noći sa zapada novo naoblačenje te kiša. Podno Velebita ujutro će puhati umjerena do jaka bura, prema otvorenom moru sjevernog Jadrana sjeverozapadnjak, koji će okretati na jugozapadnjak, a navečer na jugo.

Juga će biti i u Dalmaciji. No u početku će uz obalu mjestimice puhati umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutro djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a uglavnom u južnijim predjelima još mjestimice može pasti malo kiše, osobito unutrašnjost. Zatim sunčanije. Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske, lokalno ujutro uz mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana sjeverozapadni, prema otvorenom moru u početku i jak pa će more biti umjereno valovito, gdjegod i valovito.", ističe za HRT metereologinja Kristina Klemenčić Novinc.

U utorak ponovo padaline

"U unutrašnjosti utorak oblačan i kišovit, osobito u gorju gdje će uz pad temperature u noći na srijedu kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Sredinom radnog dijela tjedna zapuhat će sjeverni vjetar te slabjeti, a i kiša će postupno prestajati. Četvrtak sunčaniji, ali ujutro u mnogim krajevima maglovit.

I na Jadranu dulja sunčana razdoblja u četvrtak, no do srijede će prevladavati oblačno vrijeme te kiša. Više kiše, nerijetko obilnije te praćene grmljavinom u utorak, koji će pritom biti i vrlo vjetrovit uz mjestimice olujno jugo i južni vjetar."