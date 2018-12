NAKON SMRTI DVOJE DJECE OTKRIVENO JE NEŠTO STRAVIČNO: U Hitnoj u Metkoviću nekad nema nikoga, vrata su zaključana

Liječnici iz Doma zdravlja rekli su kako su stvari krenule na gore otkako se Hitna 2011. odijelila od Doma zdravlja

U Metkoviću je u posljednje dvije godine dvoje djece preminulo, a oboje su vraćeni s Hitne pomoći. Index sada doznaje kako se vrata Hitne u Metkoviću zatvaraju u trenutku kada njihov tim ode na intervenciju.

Liječnici iz Doma zdravlja Metković potvrdili su tu informaciju, a isto je potvrdio i ravnatelj ustanove Mihovil Štimac.

Vrata se zatvore i nema nikoga

“Po mojim saznanjima, zna se dogoditi da se vrata Hitne zatvore i da nema nikoga. Ne znam je li to do dolaska tima, naime danas Hitna funkcionira u timovima i kompletan tim ide na intervenciju. Prije je Hitna radila u sklopu Doma zdravlja, no onda smo se 2011. razdvojili i oni su postali zasebna zdravstvena ustanova. Ono što mogu reći je da u vrijeme dok je Hitna bila u sklopu Doma zdravlja, vrata Hitne nikad nisu bila zatvorena, uvijek je bilo nekoga. No ovo što se događa u Hitnoj u Metkoviću se također događa i u drugim takvim ustanovama.

Nakon svega ovog, nadam se da će stvari bolje funkcionirati. Ovo što se naš Dom zdravlja povlači po medijima, mogu reći da smo mi tu najmanje sudjelovali. Na kraju, naša je liječnica iz Doma zdravlja pregledala oboje djece koju su vratili s Hitne”, kazao je Štimac za Index.

Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije rekao je kako je dr. Marijana Matić bila voditeljica hitne medicinske službe Doma zdravlja Metković te je od dana prelaska djelatnosti hitne medicine u Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, 1. studenoga 2011. godine, voditeljica ispostave Metković. To znači da je ona bila voditeljica Hitne pomoći i 2016. kada je preminula 5-godišnja djevojčica Ema Markota, kao i sada kada je preminuo 9-godišnji dječak Gabrijel Bebić.

‘U Hitnoj je nisu ni pogledali’

“Ema je dan ranije imala temperaturu 37, preko noći sam spavala s njom, ali ujutro su joj usnice poplavile. Odmah sam je odvela na Hitnu jer je naš pedijatar radio popodne. Držala sam je u naručju, a na Hitnoj je nisu ni pogledali, već su mi samo rekli da što njima dolazim i da trebam otići pedijatru. Jadan onaj kojemu se ovo dogodi i tko to proživi. Ono što me boli je to što su mojoj djevojčici poplavile usne, bila mi je u naručju, a na Hitnoj je nisu ni pogledali iako tada nisu imali pacijente. Ispada da mi roditelji dolazimo bez veze k njima i da dižemo paniku za svaku sitnicu”, ispričala je Martina Markota za Index.

Dječaka Gabrijela su pak u nedjelju 9. prosinca ove godine dvaput s Hitne u Metkoviću poslali kući, a u ponedjeljak su ga s Hitne poslali pedijatru.

Ravnatelj Zavoda Lulić tvrdi kako se “ne može dogoditi da od odlaska jednog tima na intervenciju do dolaska drugog na rad iz pripravnosti prođe sat vremena i da je ispostava hitne medicinske službe u Metkoviću zaključana”.

“Ako bi se kojim slučajem, radi masovne nesreće ili potrebe za intervencijom većeg broja timova, dogodilo da u ispostavi nema zamjenskog tima, stanovništvo nas može zvati na broj 194 te će naša prijavno-dojavna služba, sukladno propisanim protokolima, poslati na hitnu intervenciju najbliži slobodni tim”, rekao je Lulić.

U Metkoviću se, objasnio je, sukladno Mreži hitne medicine, uz redovan rad timova T1 hitne medicinske službe, s HZZO-om ugovaraju i dodatni timovi u prirpavnosti kako bi u slučajevima odlaska ordinirajućeg tima na hitnu intervenciju i prijevoza pacijenata prema bolnicama u Dubrovniku ili Splitu, koje su udaljene više od 100 km pa prijevoz i povratak traju po nekoliko sati, tim iz pripravnosti došao u ispostavu kako ista ne bi bila zaključana.

Stvari su krenule nizbrdo 2011.

Ipak, liječnici iz Doma zdravlja rekli su kako su stvari krenule na gore otkako se Hitna 2011. odijelila od Doma zdravlja.

“Prije tog odvajanja vrata Hitne pomoći nikad nisu bila zaključavana. Uvijek je netko ostao na Hitnoj od liječnika ili sestara ako dođe novi hitni slučaj, a dežurna ekipa je na terenu. Od tada se uvodi pravilo ako se mora izaći na intervenciju, da izlaze i sestra i liječnik, a vrata Hitne se zaključavaju uz poruku da su na terenu, a ako je hitno neka zovu 112”, kazali su.

Navode da u tom slučaju dispečer s centra 112 preusmjerava pacijenta u najbližu Hitnu u Ploče, koja je od Metkovića udaljena pola sata autom, a ljeti i više zbog gužvi.