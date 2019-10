NAKON SKANDALOZNOG ISPADA O SRBIMA: Riječki ogranak HDZ-a traži stegovne mjere za Ivonu Milinović

Stegovne mjere uključuju izbacivanje iz stranke ili opomenu

Nedavno je skandalozna izjava HDZ-ove riječke gradske vijećnice Ivone Milinović u “Podcastu Velebit” odjeknula po cijeloj Hrvatskoj. Podsjetimo, Milinović je komentirala navijačku pjesmu Torcide riječima: “Ako ćemo baš bit bezobrazni, ljudi trebaju znat da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30, 40 posto”.

Javnost je ostala zgrožena, ali i njena stranka HDZ koja se odmah ogradila od izjava svoje gradske vijećnice. Prema pisanju Novog lista, Gradski odbor riječkog HDZ-a je većinom glasova potvrdilo jednoglasnu odluku Predsjedništva koje traži stegovne mjere za Milinović. Tu odluku potvrdio je Lucijan Vukelić, predsjednik riječkog HDZ-a uz pojašnjenje da će se sada o zaključku Gradskog odbora očitovati Županijski odbor.

Stegovna mjera i Sud časti

U slučaju da Županijski odbor bude na tragu zaključka Gradskog odbora, tada će se Sud časti očitovati o stegovnoj mjeri. Inače, stegovne mjere uključuju izbacivanje iz stranke ili opomenu. No, kako je sada stanje stvari, Županijski odbor bi mogao potvrditi ono što su zaključile njihove kolege u riječkom HDZ-u, piše Novi list. To znači da vijećnica Milinović neće proći nekažnjeno zbog nepromišljene izjave. Čini se da se šteta ipak nije uspjela sanirati tijekom proteklih tjedana.

“Navedeno medijsko gostovanje nije bilo koordinirano s HDZ-om te se ograđujemo od svake izjave vijećnice Milinović. Na stranačkim tijelima raspravit ćemo o navedenom te donijeti odluku o daljnjem tijeku pokretanja stegovne mjere”, priopćili su iz riječkog HDZ-a odmah nakon što se njen istup pojavio u medijima. Bez obzira na to što je vijećnica odmah ispričala te pojasnila da nije bilila ono što je izrečeno i da je sve izvađeno iz konteksta, to je ipak bilo previše za HDZ-ovce. Smatraju da se Milinović “otela kontroli” i da vodi svoju politiku mimo tijela stranke i ovo nije prvi put da to radi. Smatraju da su njezine izjave narušile imidž HDZ-a kao demokršćanske stranke koja ne odobrava ekstremizam, osobito ne onaj usmjeren prema manjinama. Osim toga, njena izjava je sigurno uzrujala HDZ-ovce jer je SDSS partner Vladi.

Ipak, Ivona Milinović se može izvući…

Na kraju, ipak ima nade za Ivonu Milinović jer moguće da zapravo neće biti izbačena iz stranke jer odluka Gradskog odbora nije jednoglasna pa u teoriji Županijski odbor ne mora prihvatiti zaključke Gradskog odbora. Kada bi se to dogodilo, tada bi mogli krenuti rascjepi u stranci taman kada kreću predsjednički izbori, a potom i parlamentarni te nakon toga lokalni.

Ako Milinović bude na kraju izbačena iz HDZ-a, ona ne mora vratiti mandat gradske vijećnice te stranke. Prema pisanju Novog lista, Milinović vjerojatno ni ne bi vratila mandat jer nije dala neopozivu ostavku na mjesto predsjednice Odbora Gradskog vijeća za nacionalne manjine. Umjesto toga, stavila je mandat na raspolaganje što znači da će se o tome glasovati na sljedećoj sjednici gradskog parlamenta.

