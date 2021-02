PLENKOVIĆ NA PRESICI: ‘Ne znam što se dogodilo s Vanđelićem… Netočno je i iritantno reći da HDZ želi daljnju suradnju s Bandićem’

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade održava konferenciju za medije

Premijer Andrej Plenković održao je danas presicu na kojoj je govorio o odustajanju Damira Vanđelića od kandidature za Zagreb, što je ibla ideja HDZ-a.

Na pitanje o propalom dogovoru s Damirom Vanđelićem, kao kandidatu za gradonačelnika Zagreba Plenković je rekao kako bi najbolje bilo pitati Vanđelića zašto je odustao. “Vanđelić je prihvatio dužnost ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba. U jednom trenutku je bila mogućnost njegove kandidature. Moj dojam je bio da je zainteresiran za to. Što se dogodilo u posljednje vrijeme da odustane, to ne znam. Htjeli smo ga podržati kao nadstranačkog kandidata. Netočno je da HDZ želi daljnju suradnju s gradonačelnikom, to je netočno i iritantno koliko je krivo”, rekao je.

Na pitanje hoće li onda Mislav Herman biti HDZ-ov kandidat, Plenković je kratko odgovorio da će se o tome dogovarati sljedećeg tjedna.

Kada je riječ o epidemiološkim mjerama, i gužvama koje se stvaraju na Sljemenu premijer je istaknuo da Hrvatska, za razliku od drugih zemalja, nije imala policijski sat te da imamo dobru, ne bajnu, ali dobru epidemiološku situaciju. “Moramo se nositi s virusom zajednički. Kad je riječ o onima kojima je ograničena poslovna ili društvena aktivnost, ta vrsta restrikcije nažalost je plod preporuka stručnjaka”, rekao je. “Prije 15. veljače ćemo sve staviti na stol i vidjeti što sve možemo popustiti. Cilj je bolja gospodarska i turistička slika kroz par mjeseci”, rekao je te dodao kako su preporuke jasne, a što se tiče gužvi na Sljemenu premijer je rekao da jedino može ljudima poslati apel da budu odgovorni i razumni.

“Puno ljudi je preminulo od covida, moramo pokazati suosjećanje. Činimo sve što možemo da se na najmanje bolan način borimo protiv epidemije, velik doprinos tome dali su naši sugrađani”, rekao je.

O popuštanju mjera

“Tu su dvije stvari jedno su konkretne mjere koje se odnose na kompenzaciju i očuvanje radnih mjesta, mjere za radnike i fiksne troškove. Mi ćemo čim se okolnosti epidemiološke promijene dopustiti ljudima da rade svoj posao. Nama je žao što ljudi ne mogu raditi, to je teret i za porezne obveznike i za javne financije. Sve konkretne mjere ministri raspravljaju s ugostiteljima”, rekao je

“Ja sam osobno protiv mjera, to nije dobro psihološki”, rekao je. Dodao je da je zatvaranje ugostiteljskih objekata plod odluka epidemiologa kojima je cilj smanjiti broj oboljelih. “Mislim da su preporuke jasne, a i postoji odgovornost svih. Jasno mi je da je ljudima dosta restriktivnog načina života, ali ja mogu samo apelirati na zdrav razum”, rekao je premijer i podsjetio da je od zaraze koronavirusom preminuo Miroslav Tuđman.

“Čim se epidemiološke okolnosti primijene mi ćemo dopustiti da ljudi rade svo posao. Ne postoji neka politička volja zbog koje oni ne mogu raditi, nama je zbog toga žao. To je i teret za sve druge porezne obveznike”, poručio je.

Premijer je otkrio da će se još pričekati s odlukom o borbenim avionima. Kaže da je trenutačno prioritet Zakon o obnovi potresom pogođenog područja.