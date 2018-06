NAKON SALVE KRITIKA, OGLASILA SE KOLINDA: ‘Moje riječi se izvrću, to su zlonamjerne interpretacije’

‘Sada izvrću moje riječi kako bi s tih trendova i svoje odgovornosti, svog nečinjenja, nedonošenja odluka, nepraćenja propisa i totalne adhokracije u državi, okrenuli sada javno mišljenje na raspravu o nečemu što je apsolutno netočno’.

Nakon brojnih kritika na njezine jučerašnje izjave iz Bruxellesa, danas je reagirala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, rekavši da se radi o zlonamjernom izvrtanju njezinih riječi.

‘Najveća mana članstva u EU-u je sloboda kretanja’

Podsjetimo, predsjednica je jučer u Bruxellesu održala predavanje u Centru za europsku politiku na temu: “Pet godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji: do sada učinjeno i pogled unaprijed”, pri čemu je iznijela prilično dvojben stav o tome da je najveća mana Europske unije sloboda kretanja.

“Najveća mana članstva u EU-u je sloboda kretanja, rada u inozemstvu. Mobilnost je dobra ako se ljudi vrate u zemlju. Ali Hrvatska sada bilježi snažne negativne demografske trendove. Između 230 i 280 tisuća ljudi, procjenjuje se, napustilo je RH u pet godina”, rekla je predsjednica na što je uslijedio val kritika na društvenim mrežama.

Te su njezine izjave izazvale oštre reakcije javnosti, a i iz Vlade su poručili da je to što je rekla neuobičajeno. Neki su je političari prozvali zbog sramoćenja Hrvatske takvim izjavama.

‘Izvrću moje riječi da skrenu pozornost sa svoje odgovornosti i nečinjenja’

Te je kritike predsjednica danas odbacila i rekla da su njezine izjave zlonamjerno interpretirane. I ona se, kaže, borila za slobodu kretanja.

‘Apsolutno odbacujem bilo kakve tvrdnje koje se javljaju u Hrvatskoj da sam rekla kako treba zatvoriti slobodu kretanja i granice. To je netočno i to su zlonamjerne interpretacije koje iz konteksta vade moje izjave i koje su usmjerene da se zaustavi sve ono što smo počeli govoriti o demografiji. Ono što sam rekla je da je sloboda kretanja jedna od najvećih prednosti koja se osjetila ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ali i naravno da ima svoje naličje, a to je velik odlazak ljudi iz Hrvatske, ali sam isto tako rekla da je mobilnost dobra, da ljudi imaju pravo raditi i studirati vani’, rekla je Grabar Kitarović, javlja N1.

Dodala je da nije problem u ljudima koji odlaze, nego u neodgovornim političarima koji izvrću njezine riječi.

‘Sada izvrću moje riječi kako bi s tih trendova i svoje odgovornosti, svog nečinjenja, nedonošenja odluka, nepraćenja propisa i totalne adhokracije u državi, okrenuli sada javno mišljenje na raspravu o nečemu što je apsolutno netočno’, dodala je.