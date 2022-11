Prema novom zakonu, osim što radnici mogu bez posljedica odbiti rad nedjeljom, poslodavci više neće moći svoje zaposlenike zvati ili im slati e-mailove nakon radnog vremena za vrijeme godišnjeg odmora i neradnih dana, otkriva redakcija RTL-a, a prenosi njihov portal Danas.hr.

"Pa ponekad se desi da me poslodavac zove nedjeljom i neradnim danima, ali takav je posao i bio sam svjestan toga i u samom startu posla", rekao je radnik u pogrebnom poduzeću Robert Birek.

Njegov šef Zoran Žic pojasnio je da je njihov posao specifičan i da su pozivi za vrijeme neradnih dana ponekad nužni.

"Pogrebnička djelatnost je dosta specifična i naravno da smrt ne pita i da se to može dogoditi i subotom i nedjeljom. Ne možemo mi zabraniti da netko umire vikendom", istaknuo je.

Ni kolege vas ne smiju smetati kad ste slobodni

Pomoćnik ministra rada, mirovinskog sustava i obitelji Dražen Opalić otkrio je da vas ni kolege neće moći zvati kad su vaši slobodni dan, no to ipak ne vrijedi za sve profesije.

"Prijeka potreba može biti ako ste neki vodoinstalater pa puknu nekakve cijevi ili ako se neki hitan posao mora odraditi da vi dođete na posao, onda naravno radnik ima pravo na plaćeni prekovremeni rad. Vi novinari isto vi morate ako se nešto dogodi intervenirati jer je to u svrhu informiranja javnosti tako da će se to gledati od slučaja do slučaja", ispričao je te je dodao da poslodavac koji zove djelatnika van radnog vremena neće biti kažnjen, a radnik ne smije biti kažnjen ako mu se ne žali javiti.

"Ako radi toga dobije otkaz, on će na sudu dobiti jer će se raditi o nezakonitom otkazu."

Glavna direktorica HUP-a Irena Weber kazala je da ja zakon nedorečen. "Pa kako će zaposlenik znati da je neka situacija hitna ako nije vidio mail ili nije vidio ni poruku."