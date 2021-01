‘NAKON PRIRODNE, POLITIČKA KATASTROFA’: Bivši ministar žestok: ‘Svi koji će za to dići ruku, bit će zatornici života na Baniji’

SDP-ov Davorko Vidović žestoko je kritizirao najavljene izmjene Zakona o obnovi, nakon što su se pojavile informacije kako će njegovi sugrađani iz Siska morati djelomično sudjelovati u troškovima obnove, poput Zagrepčana

Siščanin Davorko Vidović, bivši ministar u Vladi Ivice Račana i aktualni saborski zastupnik, žestokim je statusom na Facebooku iznio svoj stav u kojem se protivi najavljenim izmjenama Zakona o obnovi, prema kojima bi se Sisak obnavljao jednako kao Zagreb, odnosno sufinanciranjem dijela troškova iz džepova građana. Njegov status prenosimo u cijelosti:

“Nakon prirodne, politička katastrofa. Šokantno, kao što je djelovao razorni potres, na ljude koji žive u Sisku i na ostalim područjima u njegovu zaleđu odjeknula je vijest da je u novopredloženi Zakon o obnovi, nakon potresa grad Sisak tretiran jednako kao i Zagreb. Naime, od stanovnika Siska i od grada Siska i SMŽ, će se tražiti da participiraju u obnovi po istoj formuli kao i u gradu Zagrebu.”

‘Lopovska prevara, političko sljepilo…’

“Riječ je, ako se potvrdi točnost takvih namjera o:

A) lopovskoj prevari, političkom sljepilu i potpunoj neodgovornosti, ili naprosto o nedopustivom nepoznavanju elementarnih činjenica o životu u Hrvatskoj;

B) nagaznoj mini i diverziji bilo kakve iole suvisle strategije ne samo obnove života u Sisku i na Baniji, već i najpovršnije izgradnje potjemkinovih sela po Jabukovcu, Brnjeuški ili Luščanima..

C) Najzloćudnijoj podvali vlastitim građanima još od pljačkaške privatizacije;”

‘Sisak ima triput više nezaposlenih od Zagreba’

“Naime,

1. u gradu Sisku živi više od polovine potresom pogođenih građana

2. u gradu Sisku je vjerojatno više od polovine svih šteta

3. Grad Sisak i SMŽ nemaju nikakav fiskalni kapacitet da se u obnovu uključe ni u promilima kao bogati (u našim relacijama) grad Zagreb

5. Grad Sisak i SMŽ imaju dvostruko više nezaposlenih od prosjeka Hrvatske, a tri puta više od grada Zagreba;

6. U Sisku i SMŽ živi od mirovine značajno više ljudi nego li od plaće, od čega oko polovine sebi ne može financirati jedan obrok tjedno s mesom, a kamo li obnovu kuća!

7. Cijena kvadrata potpuno novoga stana u Sisku je tri do četiri puta niža nego u Zagrebu, a u starim zgradama je ispod 500€. Zašto bi NETKO tko ima i zrno ekonomske soli u glavi, čak i da ima novaca uložio 500 do kažu neki i 800€ po metru kvadratnom u obnovu kuće npr . u centru Siska, čija bi tržišna vrijednost bila dvostruko niža kad se obnovi?!

8. S kojim će to elanom nakon ovakve podvale u Sisak doći i bilo što investirati bilo tko

9. Zar netko stvarno misli da je obnova života na Baniji moguća bez obnovljenog Siska koji može i mora biti motor razvoja cijeloga kraja?!

Ne promjeni li se najavljena svinjarija u Zakonu, Hrvatska Vlada i svi zastupnici u Saboru koji će dići ruku za takav zakon, bit će zatornici života u Sisku i na Baniji, a ne potres jer priroda ima svoje zakone”, napisao je Vidović na Facebooku.