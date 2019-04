NAKON PRESUDE VRHOVNOG SUDA IZ UDRUGE FRANAK PORUČUJU: ‘Ako ste konvertirali kredite u eure, tužite ih i vratite novac’

Čelnici Udruge Franak pozvali su sve dužnike u švicarskim francima da neodložno potraže odvjetnike za zastupanje, jer je 12. lipnja ove godine zadnji dan prije zastare potraživanja preplaćenih kamata, dok za potraživanje preplaćenog tečaja zastara dolazi tek u lipnju 2023. godine

Vrhovni sud je prošloga tjedna utvrdio da korisnici kredita u švicarskim francima, koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. godine konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, a što će biti dokazano vještačenjem na općinskim sudovima.

Vrhovni sud je zaključio kako je pogrešan zaključak nižestupanjskih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora.

KOLOSALNA POBJEDA UDRUGE FRANAK, VRHOVNI SUD ODLUČIO: ‘Svi koji su konvertirali kredit u euro imaju pravo na povrat novca’

‘Hitno i neodložno potražite odvjetnike’

Tim je povodom Udruga Franak, koja je ovu presudu proglasila “kolosalnom pobjedom”, održala danas konferenciju za novinare koju su, pak, nazvali “povijesnom”.

Na konferenciji je sažeto objašnjeno što znači rješenje Rev-2868/18 za dužnike iz konvertiranih kredita, a svih 125 tisuća dužnika u švicarskim francima (CHF) pozvani su da hitno i neodložno potraže odvjetnike, tuže banke i zatraže svoj preplaćeni novac.

Elvis Sudar, predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak, rekao je kako je sretan i ponosan na sve što je Udruga Franak učinila unazad osam godina, a za rješenje Vrhovnog suda ustvrdio je da je vrlo jednostavno. Pozvao je sve dužnike u CHF da neodložno potraže odvjetnike za zastupanje, jer je 12. lipnja ove godine zadnji dan prije zastare potraživanja preplaćenih kamata, dok za potraživanje preplaćenog tečaja zastara dolazi tek u lipnju 2023. godine.

Maja Gavran, aktivistica Udruge Franak iz Siska, izrazila je svoje oduševljenje i radost zbog rješenja Vrhovnoga suda i napomenula kako je to svakako velika pobjeda prava i pravde te da potrošači koji su ugovarali kredite u francima i kasnije ih konvertirali, konačno imaju pravnu sigurnost, i mogu pokrenuti svoje privatne sudske procese radi vraćanja svih preplaćenih iznosa koje su banke nepošteno otele zahvaljujući nečinjenju HNB-a i dosadašnjih vlasti u RH.

HRVATSKA UDRUGA BANAKA NAPALA UDRUGU FRANAK: ‘Pokušavaju izvršiti nezakonit pritisak na suce’

‘HUB je lažljiva gomila lažljivaca’

Sandra Žiga, voditeljica ureda Udruge Franak, rekla je kako je to samo jedan korak do ništetnosti ugovora, za koje se zalaže Udruga Franak, i koja bi bila u skladu s presudom Suda EU C-118/17, koji je jasno rekao kako bi ugovori s nepoštenim glavnim predmetom, a to je valutna klauzula, trebali biti ništetni. Patricia Đurić, odvjetnica koja je zastupala tužiteljicu u konkretnom predmetu, objasnila je da se rješenjem nedvojbeno utvrđuje kako potrošači koji su konvertirali CHF kredite nisu izgubili time pravni interes za utvrđenje ništetnosti pojedinih odredbi, da ništetnost po zakonu nastaje od trenutka sklapanja ugovora i da ugovor ne postaje valjan niti nakon što uzrok ništetnosti naknadno nestane, da potrošač uvijek ima pravni interes utvrđivati ništetnost i tražiti svoja prava na temelju ništetnosti, čime je Vrhovni sud RH nedvojbeno potvrdio da potrošači imaju pravo utvrđivati svoja prava na temelju prava EU-a.

Goran Aleksić je objasnio što će se dalje događati na općinskim sudovima, pa je tako najavio kako neće biti nikakve dileme u vezi s utvrđivanjem ništetne valutne klauzule CHF i ništetne promjene kamate, a vještačenjem će se onda utvrđivati koji iznos potrošač ima pravo dobiti na temelju tih nepoštenih ugovornih odredbi. Udruga Franak je zadnjih mjeseci višekratno dokazala matematički da je konverzija svega 50 posto onoga što bi potrošač dobio presudom za ništetne ugovorne odredbe, pa će to biti glavna tema sudskih rasprava koje dolaze. Sudovi, na temelju presude C-118/17 i općenito na temelju EU prava, moraju utvrditi točno što to potrošač treba dobiti natrag, i u skladu s time banke će morati vratiti sve preplaćene iznose, ali i platiti pripadajuće zatezne kamate – poručio je Aleksić.

Aleksić se, kako javlja N1, osvrnuo na navode Hrvatske udruge banaka (HUB), prema kojima Udruga Franak obmanjuje javnost i vrši pritisak na suce.

“HUB je lažljiva gomila lažljivaca. Izvanredne revizije su tu da se ujednači sudska praksa i da se riješi pravno pitanje koje se vodi na mnogim sudovima. Vrhovni sud je sada rekao svoje”, uzvratio je Aleksić.

ŽESTOKA REAKCIJA UDRUGE FRANAK: ‘Običnim pamfetom pokušava se pomoći bankama u pljački građana. Presuda pada na Vrhovnom sudu’