NAKON PREDIVNOG VIKENDA, VAKULA NAJAVIO VELIKU PROMJENU: Stižu pljuskovi, grmljavina i olujno nevrijeme, evo kad će biti najgore

Nakon sunčanog, dijelom i vedrog te relativno toplog vikenda, a i iznadprosječno toplog ožujka, u Dubrovniku čak i rekordnog, stiže velika promjena

Za razliku od nedjelje, kada su, poput mnogih od nas, zbog pomaka sata i oblaci bili “umorni” i “pospani”, pa su se “zaboravili” pojaviti na nebu – sljedećih će ih dana povremeno biti.

U ponedjeljak manje, zatim sve više. Štoviše, iz njih će gotovo posvuda biti i kiše – u utorak uglavnom u gorju, zatim i drugdje. Ponegdje će gotovo sigurno biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, a ne smije se isključiti ni mogućnost olujnih nevremena, osobito u četvrtak i petak na Jadranu i područjima uz njega, piše Zoran Vakula za HRT.

Pritom bi glavobolje, nervozu i neke druge nevolje nekima mogla prouzročiti južina i sve nepovoljnije biometeorološke prilike, na Jadranu od srijede do petka i često jako jugo, gdjegod vrlo vjerojatno i olujno, s kojim će biti i velikih valova, ograničenja u prometu…

U ponedjeljak još suho, sunčano i toplo, zatim sve oblačnije…

“U ponedjeljak će još u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, poslijepodne prolazno uz umjerenu naoblaku, te povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura između 1 i 4 °C, a najviša dnevna od 20 do 22 °C.

I u središnjoj će Hrvatskoj biti pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Danju ugodno toplo uz temperaturu između 18 i 21 °C.

Vjerojatnost za mraz postoji uglavnom po kotlinama gorskih krajeva, gdje će prevladavati sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 18 °C. Na sjevernom Jadranu također pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura od 19 do 22 °C. Uz obalu će puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, prema otvorenom od sredine dana sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito.

Ujutro će slabe do umjerene bure biti i uz obalu srednjeg i južnog Jadrana, a tijekom sunčanog dana vjetar će okrenuti na zapadni i jugozapadni, prema otvorenome i sjeverozapadni. Poslijepodnevna temperatura od 20 do čak oko 24 °C u unutrašnjosti Dalmacije.”

Od utorka oblačnije, uz sve češću kišu, na moru jugo, manje toplo…

“U utorak još u kopnenom području pretežno sunčano, a više će oblaka biti ponajprije u gorju, gdje može pasti i koja kap kiše. Od srijede će uz promjenljivu naoblaku mjestimice biti kiše, moguće i u obliku pljuskova, a najmanja vjerojatnost za kišu je na istoku zemlje. Jutra će biti toplija, a dnevna temperatura u postupnom padu.

Na Jadranu u utorak postupno sve više oblaka, a od srijede će kiša biti česta, lokalno moguće i u obliku obilnijih pljuskova. U utorak će bura okrenuti na jugo, koje će postupno jačati na umjereno i jako, u četvrtak, osobito u Dalmaciji vjerojatno i olujno. U petak se očekuje slabljenje juga. Dnevna temperatura zraka bit će u manjem padu.”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.