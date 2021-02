NAKON POTRESA OTVORILE SE RUPE U ZEMLJI: I slovenski znanstvenici stigli u Mečenčane istražiti zagonetne vrtače

U Mečenčanima se nakon potresa u poljima i dvorištima otvorilo oko 90 većih ili manjih rupa u zemlji. To je banijsko selo specifično jer se nalazi na krškoj podlozi i stoga su se baš ondje i nigdje drugdje, iz čistoga mira pojavile rupe

U Mečenčanima se nakon potresa u poljima i dvorištima otvorilo oko 90 rupa u zemlji, većih ili manjih, uglavnom kružnog oblika. To je banijsko selo specifično jer se nalazi na krškoj podlozi i stoga su se baš ondje, na površini od 10 kvadratnih kilometara i nigdje drugdje, iz čistoga mira pojavile rupe koje bi bilo ispravnije nazvati urušnim vrtačama ili sufozijskim jamama, piše Globus.

‘Nema straha da će kuće propadati u zemlju’

Osim vrtača, na Baniji nakon potresa ima i rasjeda iz kojih izvire pijesak, a i brojnih klizišta. Sva ta mjesta od potresa do danas svakodnevno obilaze ekipe geologa, geotehničara, geofizičara i drugih eksperata, njih oko 140 sve redom volontera, pod vodstvom dr. sc. Davora Ljubičića, koordinatora geotehničara u Stožeru za otklanjanje posljedica potresa na Baniji. U Mečenčanima je i grupa znanstvenika iz Slovenije koji istražuju banijske vrtače, rijedak prirodni fenomen.

“Podzemne vode su prilično plitko u zemlji pa ispune novonastale rupe. Ne može se tvrditi sa stopostotnom sigurnošću, ali nema straha da će kuće propadati u zemlju. Nema pretpostavke da bi se odjednom otvorila baš tako velika rupa da bi progutala kuću površine 50 ili 100 kvadrata. Mnogi mještani su svejedno u strahu što je posljedica neznanja”, ističe Ljubičić.

‘Kad se stijena otopi, zemlja se uruši’

No, ne misle svi stručnjaci da su vrtače tako bezopasne.

“Moje je mišljenje da je velika vjerojatnost da je uslijed velikih potresa duž rasjeda došlo do izdizanja plinova – sumporovodika – koji su uzrokovali ubrzanu koroziju vapnenca koji se nalazi ispod tla na kojem se nalaze Mečenčani. Vapnenačka stijena sklona je koroziji ili okršavanju – to znači da se stijena otapa. Kada se stijena otopi, zemlja se uruši. Ti procesi otapanja se događaju u razini podzemne vode ili malo iznad nje i zbog toga u rupama ima vode. Na širem području Petrinje, u zoni tog regionalnog rasjeda, na geološkoj karti su zabilježeni prirodni izvori sumporovodika, koji u manjim količinama nije štetan za ljude. Ima specifičan miris po trulim jajima pa bi bilo dobro da se mještani jave ako su osjetili taj miris u danima nakon potresa jer bi to bila dodatna indikacija. Ako nema sumporovodika, otapanje vap­nenca ide sporo. No s dotokom tog plina, proces je puno brži i može biti opasan za ljude jer se može dogoditi da čovjeka iznenada, pod navodnicima, proguta zemlja”, smatra geolog dr. sc. Tvrtko Korbar s Hrvatskoga geološkog instituta.

On pretpostavlja da je sav plin iscurio u danima iza potresa, a sada bi trebalo pratiti promjene razine podzemnih voda.

Vrtače ne bi trebalo zatrpavati betonom

A da su vrtače nepredvidive i da može doći do pojave novih, rekao je za Globus i jedan od geotehničara koji volontira na Baniji, docent na Zavodu za geotehniku zagrebačkog Građevinskog fakulteta dr. sc. Mario Bačić.

“Kroz dugi niz godina podzemne vode, ali i procjedne vode koje dolaze s površine, otapaju kršku stijensku masu koja se nalazi na dubini od 4 do 15 metara. Kako se površinska voda procjeđuje kroz materijal koji se nalazi iznad krša, ona ga ispire u kršku stijensku masu koja je puna pukotina i šupljina u kojima završava taj materijal. Preduvjeti za nastajanje tih vrtača su već postojali, ali je potres ubrzao cijelu proceduru i pojavile su se urušne vrtače koje su u svjetskoj literaturi evidentirane kao najopasniji tip vrtača jer ne postoji deformacija na površini tla koja bi bila alarm, odnosno koja bi unaprijed ukazala da se nešto događa ispod površine. Stanovnici Mečenčana kažu da su se vrtače otvarale i prije potresa. Od njih smo čuli i priču koja se prenosi s koljena na koljeno o čovjeku koji je otišao u polje s plugom i nestao da bi se poslije pričalo da je propao u zemlju”, kazao je Bačić.

O sanaciji vrtača, dodaje, odluka će se donositi na višim razinama te napominje kako pritom treba znati da je cijeli taj sustav povezan s vodocrpilištem Pašino vrelo zbog čega se ne bi smjele zatrpavati betonom da ne dođe do promjena tokova podzemne vode.

Najveća vrtača promjera 20 metara

Dr. sc. Ljubičić ističe, pak, da se zbog kiše i snijega vrtače dodatno urušavaju i povećava im se promjer. Najvećoj je sada promjer 20-ak metara, a u početku je bio samo dva do tri metra. Većinom im je promjer do tri metra, a dubina im je od metar i pol do četiri metra.

“Obilazimo mjesta i nudimo rješenja kako sanirati štetu. Postoje tehnologije da se slomljeno tlo popravi i bude nosivo za gradnju”, kaže Ljubičić koji pretpostavlja da će se, ako tlo bude još podrhtavalo, u Mečenčanima vjerojatno otvarati nove rupe.

Stoga, po njegovom mišljenju, nije poželjno sanirati vrtače dok se tlo još trese. Ipak, iz psiholoških razloga uskoro će se morati se sanirati vrtače koje se nalaze u blizini kuća.

“Treba ih ispuniti krupnim kamenitim materijalom, a pri površini zemljom. Kako se nalaze na vodozaštitnom području nikako ih ne bi trebalo zatrpavati građevinskim otpadom, nego krupnim šljunkom. Kad se podrhtavanje smiri, prvo treba sanirati rupe, odnosno tlo, a onda objekte. No, prema informacijama s terena, u Mečenčanima nema mnogo teško oštećenih kuća, a ni tlo nije tako jako oštećeno pa stoga ni sanacija ne bi trebala dugo trajati”, kazao je Ljubičić za Jutarnji list.

