NAKON POTRESA KORONAVIRUS SE NIJE RASPLAMSAO PO BANIJI: ‘Područje je epidemiološki sigurno i pod punim je nadzorom’

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije mjesec dana nakon potresa na Baniji nije zabilježio pojačano širenje zaraze koronavirusom, niti trovanje vodom i hranom

Mjesec dana nakon prvog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji nije došlo do rasplamsavanja epidemije koronavirusa, a nije došlo niti do epidemija trovanja vodom i hranom koje prate katastrofe tog tipa, rekao je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Inoslav Brkić. Brkić je to izjavio u emisiji “Hrvatski radio za Banovinu” u četvrtak, istaknuvši da su nakon razornog potresa ljudi bili zaprepašteni i da su zaboravili na osnovne epidemiološke mjere, ali da ipak nije došlo do rasplamsavanja epidemije.

“Na današnji dan imamo 43 oboljelih, a samo četiri s područja moga grada Petrinje kojeg je potres najviše zahvatio. Područje je epidemiološki sigurno i pod punim je nadzorom. Nemamo niti epidemija trovanja vodom, niti epidemija trovanja hranom”, istaknuo je.

Dodao je da su zbog mogućeg oštećenja cijevi išli s preventivnom mjerom obaveznog prokuhavanja vode za piće, bez obzira na to što su nalazi vodovodne vode na području Siska, Petrinje i Gline zasad uredni. Te mjere će se nastaviti dok se potresi ne smire i dok se ne napravi reparacija vodovodnog i kanalizacijskog sustava.

5000 cijepljenih

Vezano za cijepljenje protiv koronavirusa, Brkić je rekao da su aplicirali 6000 doza, od toga je 1000 doza aplicirano drugi put. Uvjerio je da nema nikakvih bojazni zbog otežane isporuke cjepiva jer već i nakon prve doze dolazi do stvaranja antitijela, a druga doza zaštitu podiže na viši nivo. “Te doze će možda malo zakasniti, ali one će doći. Te prolazne teškoće će se otkloniti, a ljudi će primiti svoja cjepiva u razmaku koji je predviđen”, poručio je.

Dodao je da se nakon prvotnog šoka ljudi u županiji ponovno pridržavaju epidemioloških mjera te podsjetio da je nošenje maski potrebno i neko vrijeme nakon cijepljenja jer je bitno stvaranje kolektivnog imuniteta. “Odaziv je izvrstan. Mene, kao starog epidemiologa, iskreno je iznenadio i baš sam zadovoljan. Velik je interes ljudi i svi bi se htjeli cijepiti odmah. To mi daje nadu da ćemo uspjeti procijepiti upravo značajan populacijski segment i da će tako bolest biti iskorijenjena”, ocijenio je Brkić.

Pregledane sve škole

Tajnik pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak izvijestio je kako su nakon potresa pregledani svi školski objekti. Uporabljivih objekata bez ograničenja i oštećenja je 24, zelenih s preporukom je još 11, privremeno neuporabljivih objekata je 12, dok je potpuno uništeno devet objekata. Dodao je da se u ovakvoj situaciji trenutno ne može točno znati koliko je učenika otišlo nakon potresa. Izmješteno je preko 2100 učenika, što ne znači da su otišli s tog područja, dodao je, dok je nekoliko desetaka reklo da će trajno ostati negdje drugdje.

