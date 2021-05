NAKON POROĐAJA SANJA JE ZAVRŠILA NA RESPIRATORU: Zbog Covida joj stalo srce: ‘Jedva čekam poljubiti svoju djevojčicu’

Rodilja je bila na korak do smrti, međutim liječnici su je uspjeli spasiti

U KB Dubrava dogodio se jedinstven slučaj kada se Covid pozitivnoj rodilji netom nakon porođaja stanje pogoršalo. Ženi je zatajilo srce, a s tek rođenom djevojčicom provela je samo dva dana. Kako izvještava HRT, nakon reanimacije u varaždinskoj bolnici, 34-godišnja Sanja Friščić je hitno prevezena u Zagreb. Rodilja je bila na korak do smrti, međutim liječnici su je uspjeli spasiti.

Sanja za sada svoju djecu, novorođenu kćer i 6-godišnjeg sina, gleda preko ekrana mobitela te veli da joj iznimno nedostaju. Otac i baka vode brigu o djeci.

“Curica se zove Jana, ima mjesec dana, a vidjela sam je samo tri dana, i to se baš ne sjećam jer mi je već počela temperatura rasti”, rekla je Sanja za HRT.

Respirator je iza nje, ali još uvijek ne može bez kisika

Ova majka je tada zbog korone počela borbu za život. “Prvo sam bila u Varaždinu, ondje mi je bio zastoj srca pa su me poslali ovamo u bolnicu. Pola toga se ne sjećam, istinski, tu sam od 24., 25. travnja, danas sam prvi dan na noge stala”, govori 34-godišnjakinja.

Ono najteže je iza nje – respirator i 10 dana na ECMO uređaju, ali bez kisika još uvijek ne može. “Poseban dio priče je to što je gospođa rodilja. To znači da u cijelom tom postupku postoje neke specifičnosti koje odudaraju od klasične ECMO priče. To su neke fiziološke promjene u tijelu žene koje zahtijevaju određene prilagodbe i malo drukčije vođenje”, naglašava za HRT anesteziolog dr. Nikola Bradić iz KB-u Dubrava.

Premda je to bio još jedan izazov za tim anesteziologa, oni su ga uspješno svladali. “Bilo je malo trudnica koje su imale ozbiljnijih problema vezanih uz COVID-19 tako da nam je gospođa Sanja prva, prva i na svu sreću, unatoč tom lošem stanju, evo, jako dobar rezultat liječenja” govori anesteziologinja prim. dr. sc. Zrinka Šafarić Oremuš.

“Sve što je u ovom trenutku dostupno na cijelom svijetu za liječenje COVID-a gospođa Friščić je dobila kod nas u našoj ustanovi i zapravo veoma smo sretni što je sve ovo jako dobro prošlo”, dodaje dr. Andrej Šribar, specijalist anesteziologije i intenzivne medicine u KB-u Dubrava.

‘Svaki pacijent koji ode na nogama kući daje nam snagu za dalje’

Sve govori Sanjin smijeh. “Nemam riječi, mi smo borci, a oni su borci za nas”, kaže 34-godišnja majka.

“Najviše nas veseli što je dobro i što će ići uskoro kući svojoj bebi”, dodaje medicinska sestra Danijela Kralj Husajna. “Svaki pacijent koji ode odavde, naravno, na nogama, kako bismo mi to rekli, daje nam snagu da možemo dalje to raditi i vjeru da ćemo ipak pobijediti ovu pandemiju”, misli medicinska sestra Natalija Frketić.

“Predano kolege i kolegice rade evo godinu dana i više od toga. Zaista nama je zadovoljstvo svaki ljudski život koji uspijemo spasiti”, kaže dr. Jasmina Peršec, voditeljica intenzivističkog centra u “Dubravi”.

Sanjina želja je da što prije ode kući i vrati se svojoj obitelji te jednomjesečnoj djevojčici. Nakon izlaska iz bolnice Sanja se najviše veseli tome što će poljubiti kćer, ispričala je HRT-u.

