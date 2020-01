NAKON PORAZA KOLINDE, KOVAČ RAZMIŠLJA O STANJU U STRANCI: ‘Suočimo se s propustima, preuzmimo odgovornost i rekonstruirajmo HDZ’

HDZ-ov Miro Kovač nakon poraza Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima: ‘Suočimo se s propustima, preuzmimo odgovornost i rekonstruirajmo HDZ’

Nakon poraza HDZ-ove predsjedničke kandidatkinje i još uvijek aktualne predsjednice Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, od strane Zorana Milanovića, HDZ-ov saborski zastupnik Miro Kovač na svojem je Facebook profilu u objavi pod naslovom “Suočimo se s propustima, preuzmimo odgovornost i rekonstruirajmo HDZ” priznao kako je dosta razmišljao o stanju u HDZ-u. Zaključio je da je potrebno preuzeti odgovornost za neuspjeh jer je ostalo vrlo malo vremena za “preokret trendova” te da trebaju izabrati vodstvo koje će rekonstruirati stranku.

“Ovih sam dana dosta razmišljao o stanju u HDZ-u nakon razočaravajućeg rezultata na predsjedničkim izborima. Kao i na prethodnim izborima, onima za Europski parlament, kada je postignut najslabiji rezultat na nacionalnoj razini u ovih trideset godina postojanja Hrvatske demokratske zajednice, mnogi naši birači okrenuli su nam leđa i uskratili glas našoj kandidatkinji Kolindi Grabar Kitarović, čijem smo se izboru za predsjednicu Republike prije pet godina toliko radovali i čija je pobjeda donijela politički preokret u Hrvatskoj.

Zašto se to dogodilo i kako uopće objasniti da mnogi naši glasači nisu zadovoljni? Kako to da ih ne zadovoljavaju uvjeravanja o ‘velikim postignućima na ekonomskom, socijalnom, sigurnosnom, međunarodnom i vrijednosnom planu’? Odgovor je jednostavan. HDZ je izašao iz svoga korita gdje ga je pozicionirao njegov utemeljitelj Franjo Tuđman. U velikoj je mjeri narušen odnos sa članstvom i simpatizerima. To jasno pokazuju zadnji izborni rezultati”, tvrdi Kovač.

Povrijeđeni osjećaji birača

“Dio naših birača udaljio se od HDZ-a jer su njihovi osjećaji povrijeđeni, bilo zbog katkad omalovažavajućeg odnosa prema njima, bilo zbog nekih odluka koje se tiču svjetonazora, direktne demokracije, nedovoljne borbe protiv korupcije i sklapanja neprihvatljivih koalicija. Zar nije apsurdno za naša posrnuća na europskim i sada na predsjedničkim izborima optuživati birače koji navodno ne razumiju našu politiku i postignuća te koji su se, kako to neki očito doživljavaju, “drznuli” dati nekome drugome glas? Da bi Vam netko u demokraciji dao glas morate ga prije toga zaista uvjeriti u to da ste Vi taj koji ga zaslužuje. Biračima se u demokraciji ništa ne može narediti. Ako oni sami ne prepoznaju Vašu politiku kao sebi blisku i prihvatljivu, nema načina na koji ćete ih prisiliti da je podrže. Ne možete kazniti birače, ali oni mogu kazniti Vas.

Ni nakon europskih izbora u svibnju prošle godine, ni poslije gubitka predsjedničkih izbora nije se smoglo snage suočiti se s vlastitim propustima, nego se razlozi traže u biračima, onima koji su ostali u Hrvatskoj i onima koji su otišli iz Hrvatske. Nikako da se shvati da se ne može promijeniti ‘narod’, nego da treba promijeniti politiku. Očito je da će ta promjena politike biti moguća jedino nakon unutarstranačkih izbora.

Jedinstvo u stranci ne postiže se intervjuima i parolama, ono se prvenstveno postiže konkretnim djelima. Takvih djela nije bilo ni na europskim izborima, o čemu svjedoči način sastavljanja liste, ni u kampanji za predsjedničke izbore. Mjesecima se istaknutije stranačke ljude prozivalo, pače klevetalo što direktno, što indirektno u hrvatskoj javnosti. Tako se nije postupalo kada sam prije pet godina bio na čelu pobjedničke kampanje za predsjedničke izbore. I zato smo i pobijedili s Kolindom Grabar Kitarović. Bilo je to točno na jučerašnji dan prije pet godina.

Sada temeljno polazište mora biti da se, bez okolišanja, prihvati odgovornost za neuspjeh jer ostalo je vrlo malo vremena za preokret trendova. Pred nama su unutarstranački izbori na kojima imamo priliku sebi i hrvatskoj javnosti pokazati demokratičnost i odlučnost za obnovu HDZ-a. Moramo izabrati vodstvo koje će rekonstruirati HDZ i u skladu s očekivanjima naših članova, simpatizera i birača postići pobjednički rezultat na izborima za Hrvatski sabor. Čvrsto u to vjerujem jer HDZ je uvijek bio i opet će biti pobjednička stranka!”, zaključio je Kovač.