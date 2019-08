NAKON POJAVE VATRENIH CRVA U JADRANU I PRVOG SLUČAJA NA HITNOJ, JAVILA SE I ZNANSTVENICA: ‘Jao onome tko dotakne ovo proždrljivo biće!’

Postoje i drugi morski crvi, no ovog vatrenog karakteriziraju upadljive boje – on je crven, ima efekt preljevanja i ima bijele čuperke po tijelu te može biti velik, čak do 30 centimetara duljine

Vijest o novom stanovniku rogozničkog plićaka proširila se poput munje pa su sada kupači ekstra oprezni da ne bi prošli kao gospođa iz Rogoznice koja je zbog uboda morala hitnu. Neki stanovnici za pojavu tih crva u plićaku krive obližnje uzgajalište ribe, no postoji možda još objašnjenja kako se ova vrsta odjednom pojavila na našoj obali.

Redakciji portala Morski.hr javila se znanstvenica doc. dr. sc. Maja Krželj sa Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu. S kolegicom Cristinom Gioia Di Camillo s Veleučilišta u talijanskoj regiji Merche, Krželj prati populaciju ove vrste. Znanstvenica je objasnila da vatreni crvi nisu opasni samo za ljude, nego i za morske zvjezdače.

Morski crv je šaren, otrovan, proždrljiv i opasan

Vatreni crv, odnosno mnogočetinaš Hermodice carunculata je predator i napada zvjezdače. Opisuju ga kao šarenog, otrovnog i proždrljivog. Postoje i drugi morski crvi, no ovog vatrenog karakteriziraju upadljive boje – on je crven, ima efekt preljevanja i ima bijele čuperke po tijelu te može biti velik, čak do 30 centimetara duljine.

“Jao onome tko dodirne vatrenog crva!”, kaže znanstvenica. U bijelim čupercima nalaze se tanke iglice naziva četine. U njima su skriveni toksini. Ovi crvi dobili su pridjev “vatreni” zbog goruće senzacija koju ljudi osjete kada dođu u dodir sa četinama. Kako kaže znanstvenica, čini se da se ova vrsta brojčano povećala na našoj obali, a globalno zatopljenje pomaže širenju vatrenog crva u Sredozemnom moru. Vatreni crv često nije plijen jer ima malo predatora. Čak ga ni ribari ne koriste za mamac.

Zvjezdače bez krakova

Vatreni crvi oštećuju morske zvjezdače pa iako neke od njih mogu biti bez krakova ili bez jednog dijela kraka, prošlog ljeta broj oštećenih zvjezdača duž Jadrana je bio stvarno visok. Zabilježeno ih je od pet do sedam komada po ronjenju, govori znanstvenica za Morski.hr.

Znanstvenica apelira da ako netko ima fotografiju vatrenog crva na zvjezdačama ili na nekoj drugoj životinji da ju pošalje na mail ambientemarinoinfo@gmail.com ili ju objavi na Facebook stranici Morski Okoliš (Ambiente Marino).