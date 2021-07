Danas će vrijeme biti promjenjivo, a u noći na ponedjeljak slijedi jače naoblačenje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji su mogući u gotovo svim krajevima, kaže se u prognozi HRT-a.

Prolazno će osvježiti uz sjeverac, no razvedravanje će brzo stići, a slijedit će u stopu i vrućina već sredinom tjedna. Novi toplinski val mogao bi potrajati do petka i na Jadranu na kojem će biti pretežno vedro, a umjeren vjetar s mora danju će vrućinu činiti podnošljivijom.

Jug ponovno bez obilnijih oborina

U ponedjeljak će biti nestabilno s ponegdje i izraženim pljuskovima i grmljavinom, a mjestimična kiša započet će na sjevernom dijelu već danas. No, na jugu zemlje konkretnije oborine opet bi mogle izostati.

Danas je vjerojatnost za kišu na istoku Hrvatske praktički zanemariva pa će dan biti djelomice sunčan i suh, s povećanjem naoblake prema večeri, ističe HRT-ov meteorolog Izidor Pelajić.

Vjetar će na istoku zemlje biti slab, a najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva. U središnjim predjelima bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a može pasti i malo kiše, osobito prema oblačnijem kraju dana. Temperatura će biti do 28 stupnjeva.

Danas temperatura oko 30 stupnjeva

Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će sunčanih i suhih razdoblja, osobito sredinom dana, a vjerojatnost za kišu povećava se potkraj dana i u noći na ponedjeljak kada će i grmljavina biti češća. U Dalmaciji će današnji dan biti sunčan, povremeno s povećanom naoblakom.

U unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Dalmacije lokalno može pasti malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More malo do umjereno valovito. Temperatura se neće znatnije mijenjati i bit će oko 30 stupnjeva. Na krajnjem jugu najsučanije, danju s umjerenim južnim vjetrom i jugom prema otvorenome moru, s tempretaurama do 31 stupanj.

Od utorka do petka novi toplinski val

Na moru u ponedjeljak pljuskovi lokalno mogu biti i izraženiji, praćeni grmljavinom, osobito na sjeveru, dok će na jugu znatnija oborina izostati. Od utorka pretežno vedro i sve toplije, danju uz umjeren vjetar s mora, zbog kojeg će vrućine biti podnošljivije.

U ponedjeljak će u mnogim krajevima biti pljuskova i grmljavine, ponegdje vjerojatno i tuče, ali bit će i mjesta gdje neće pasti ni decilitar kiše. Novi toplinski val čeka nas od utorka do petka - kaže se u vremenskoj prognozi HRT-a.