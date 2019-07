POSAVEC SI MOŽE NAPISATI ISPISNICU? ‘Ispričavam se svima zbog ulaska HNS-a u koaliciju s HDZ-om. Ovo je mrak hrvatske demokracije…’

‘Treba biti netko u HNS-u tko će se ispričati javnosti za sve što je bilo na izborima’

Matija Posavec, međimurski župan te ujedno član HNS-a danas je gostovao u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” kod voditelja Aleksandra Stankovića. U emisiji je otkrio da već dva mjeseca razmišlja o odlasku iz HNS-a i spomenuo da dvije godine nije zadovoljan stanjem u stranci te da na to upozorava već duže vrijeme. Drži da je “rastakanje” počelo prije deset godina, međutim da su dvije zadnje ipak najgore.

“Vidio sam da stvari nisu dobre i treba to jasno i konkretno reći. Iskoristit ću vašu emisiju i reći nešto što će sve iznenaditi. Treba biti netko u HNS-u, i to ću biti ja prvi, treba se članicama i članovima i javnosti ispričati zbog onoga što je HNS napravio prije dvije godine. To nije bilo hrabro i odgovorno. Najbolje bi bilo da su tada bili novi izbori …Trebaju nam novi ljudi, program i smjer. Vratiti stranku na pravi put, put kakav je vidjela Savka Dabčević – Kučar. Utoliko će moja uloga biti drukčija pa sam spreman preuzeti ulogu”, istaknuo je Posavec kod Stankovića. Kaže da su mu EU izbori donijeli drukčiju percepciju i da je ovo taman dobar trenutak da se vidi “što i kako dalje”. “Kada prepoznate promjenu, krenete od sebe”, kazao je Posavec.

“Ovo nije dobro”, rekao je Posavec, koji je također rekao da smatra kako bi još ove godine trebali biti održani parlamentarni izbori.

“Mislim da Hrvatskoj ove godine trebaju novi parlamentarni izbori. “, kazao je osvrćući se na afere ministara.

BUDUĆI ŠEF HNS-A: ‘Koalicija s HDZ-om nam je jako naštetila’; Kuščević? ‘Da sam ja premijer, bio bi teret’

‘HNS je mogao izaći iz koalicije’

Posavec navodi da je HNS-ov razlog za ulazak u koaliciju s HDZ-om bila kurikularna reforma. Budući da je ona u školama od 1. rujna te ju ništa ne može zaustaviti, Posavec kaže da nema razloga da se iz koalicije izađe jer je dio kurikularne reforme završen.

“Mislim da Hrvatskoj ove godine trebaju parlamentarni izbori. Ovo je mrak hrvatske politike”, kazao je Posavec osvrćući se na afere ministara. Na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića je li ga možda strah sankcija u stranci jer je rekao da treba izaći iz koalicije, odgovorio je protupitanjem “Što je bolje od odgovornosti i poštenja?” pa odmah dodao da mu nitko ne može oduzeti pravo na jasan stav jer “nije ničiji fikus”. “Moramo promijeniti stvari u politici”, jasan je Posavec.

Misli da neće biti izbačen iz HNS-a

Stanković je Posavca pitao o pozivu Radimira Čačića i odlasku u Reformiste te dolasku u SDP, no međimurski župan smatra da neće biti izbačen iz HNS-a. “Ako me i izbace, bit ću nezavisni župan i imam svoj posao tako da zasad ne razmišljam o tome, a nema službenih kontakata s jednima ni s drugima”, rekao je.

Posavec je naglasio da zaziva promjenu vodstva stranke i neke nove ljude koji bi vodili stranku prema izvornim vrijednostima. “Temeljem svega što sam vidio i doživio predložio sam da unutarstranački izbori budu što prije, da se sukobimo sa stavovima i programima pa neka ljudi odluče. Neka se vrati mandat članovima unutar stranke, i građanima na parlamentarnim izborima”, kazao je Posavec.