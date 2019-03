NAKON OPTUŽBI ZA OBITELJSKO NASILJE IGOR KRIZMANIĆ NAPUSTIO HDZ: ‘Dragovoljno je izašao iz HDZ-a, brisan je iz stranke’

‘Jutros sam od Krizmanića zatražio da svoj slučaj rješava izvan stranke, da napusti stranku i da legitimnim pravnim putem dokazuje je li to kleveta ili nešto drugo, on je to prihvatio’, izjavio je predsjednik požeško-slavonskog HDZ-a Željko Glavić

Nakon što ga je kći iz prvog braka u potresnoj objavi na Facebooku optužila za obiteljsko nasilje, član požeškog HDZ-a i potpredsjednik Gradskog vijeća Požege Igor Krizmanić podnio je ostavku na sve stranačke dužnosti.

“Krizmanić je podnio ostavku na sve stranačke dužnosti, izašao je iz Gradskog vijeća, Županijski odbor je prihvatio njegovu odluku i što se tiče statusa u stranci, brisan je iz stranke, dragovoljno je sam izašao iz HDZ-a”, izjavio je, kako prenosi N1, predsjednik Požeško-slavonskog HDZ-a Željko Glavić.

PLENKOVIĆ O SLUČAJU HDZ-ovca OPTUŽENOG ZA OBITELJSKO NASILJE: ‘Ne znam kako, ali stalno je nešto vezano za Požegu’

‘Neka slučaj rješava izvan stranke’

“Jutros sam od njega zatražio da svoj slučaj rješava izvan stranke, da napusti stranku i da legitimnim pravnim putem dokazuje je li to kleveta ili nešto drugo, on je to prihvatio”, dodao je Glavić.

Krizmanićeva kći Petra Š. u svojoj objavi na Facebook stranici inicijative protiv nasilja u obitelji #spasime opisala je mučne epizode iz svojedobnog života s ocem te iznijela teške optužbe na njegov račun za nasilje kojem je, kako kaže, u djetinjstvu bila izložena zajedno sa svojom majkom.

Krizmanić je poručio da priča koja se pojavila u javnosti nije istinita te najavio da će to dokazati i pravnim putem. Usput je iskazao podršku borbi protiv obiteljskog nasilja.

HDZ-ovac KOJEG JE KĆI OPTUŽILA ZA BRUTALNO NASILJE NAJAVIO POVLAČENJE: ‘Priča nije istinita’