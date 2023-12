Iako je vrijeme zadnjih dana iznadprosječno toplo, uskoro bi moglo doći do zahlađenja. Doček će ponegdje popratiti vjetar, a negdje će biti mjestimično oblačno i kišovito pogotovo u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu. U središnjim i istočnim krajevima Hrvatske bit će djelomice sunčano. Zapuhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar, u gorju na udare i olujan pišu.

Popularni meteorolog hobist Dino Dundić na Facebooku je objavio svoja najnovija predviđanja za mjesec siječanj.

"Modeli itekako pojačavaju jake krakove "Polar Vortex-a" i spuštanje hladnih masa zraka put većine Europe, ali i naših krajeva. Mnogi su se smijali kada sam rekao da ćemo "ogrist" ovo lipo i toplo vrijeme pod azorskom anticiklonom, a vidjet ćemo hoće li se smijati tamo iza 8 - 9.01.2024, kada se arktički zrak bude spuštao put naših krajeva", objavio je Dundić na svom profilu moguću prognozu.

Prava zima

"Dionice koje crtaju jači nalet "Polar Vortex-a" put naših krajeva i dotok dosta hladnog zraka od 8.01.2023. i jutros po novim izlazima jako dobro stoje, te bi oni donijeli pravu zimu put naših krajeva".

Iako su njegove prognoze ne baš dobre, dežurna prognostičarka u DHMZ-u za Jutarnji list kaže da u Hrvatsku ne stiže nikakav Polar Vortex.

"Da on dođe do nas svi bi se smrzli do smrti. Polarni Vortex se ispravno zove Polarni vrtlog i to je mlazna struja koja puše gore oko Arktičkog kruga, ona se ne spušta do nas. Ono što se zapravo događa je to da mlazna struja može oslabjeti pa hladni zrak procuri prema jugu", pojasnila je.

Nadodala je kako zahlađenje stiže, ali da tu nije riječ o nikakvom vrtlogu. "Zahlađenje se može očekivati na prijelazu iz drugog u treći tjedan siječnja, najviše će zahladiti u Skandinaviji budući da će se hladan zrak tamo direktno spuštati. Naravno i kod nas će se temperatura osjetno sniziti, a hoće li biti snijega ili ne za to je još prerano da znamo", završila je prognostičarka.