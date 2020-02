NAKON NIZA AFERA S POS-OVIM STANOVIMA, ŠTROMAR OBEĆAO: ‘Svi kojima je stan potreban dobit će kredite’

‘Radimo na utvrđivanju toga kako se uopće dogodilo da stanove dobiju oni kojima nisu potrebni. Kada to utvrdimo, potrudit ćemo se pomoći onima kojima uistinu trebaju ti stanovi’, kazao je minsitar graditeljstva

Nakon nedavnih afera sa stanovima iz Programa poticane stanogradnje (POS), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar obećao je da više neće biti zloupotreba te je zajamčio pravednu novu rundu dijeljenja poticaja.

Na pitanje može li doista jamčiti da će stanove dobiti oni kojima su potrebni i koji nemaju drugog načina doći do nekretnine, ministar Štromar potvrdno je odgovorio za RTL.

‘Drago mi je da su otkriveni problemi’

“Garantiram. U zadnjih mjesec dana ima jedna ljaga na POS i subvencije, ali moramo to riješiti i drago mi je da se na kraju otkrilo da ima problema, kako bi ih mogli rješavati. Sad je upravni nadzor u APN-u, kao i USKOK. Radimo na utvrđivanju kako se uopće dogodilo da stanove dobiju oni kojima nisu potrebni. Kada to utvrdimo, potrudit ćemo se pomoći onima kojima uistinu trebaju ti stanovi, a to su najčešće mladi ljudi, koji teško mogu riješiti stambeno pitanje”, kazao je Štromar.

Kazao je da ima dovoljno novca za subvencije.

Pokrenuli dva natječaja u godini

“Svi koji se prijave i koji imaju potrebnu dokumentaciju, dobit će kredit. Tako je bilo prije, tako će biti i sad. Natječaj će biti otvoren osam radnih dana, bit će dovoljno vremena. Tko neće uspjeti, ima redovan natječaj u rujnu. Kako bismo izbjegli velike navale, pokrenuli smo dva natječaja u godini”, kazao je.

Štromar je također upitan osjeća li odgovornost zbog činjenice da su APN-ove mjere izazvale rast cijena nekretnina na tržištu.

“Mi radimo analize tržišta nekretnina, napravio nam ih je Ekonomski institut za razdoblje od 2012. do 2017., a sad smo i napravili za 2018. Gdje je rast broja noćenja, tamo je i rast cijena nekretnina. Zato smo dali veće subvencije, od 51 posto, u općinama i gradovima gdje je indeks razvijenosti manji, a samo 30 posto gdje je veći. Puno više kredita bilo je prošle godine u manje razvijenim područjima”, zaključio je ministar.

