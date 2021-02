NAKON NAJAVE DA BRITANIJA KREĆE U POPUŠTANJE, PODIVLJAO BUKING ZA DUBROVNIK: Hotelijeri imaju rast od 30 posto

Nakon što je britanski premijer Boris Johnson najavio da Velika Britanija kreće ka popuštanju mjera porastao je broj bookinga britanskog tržišta, a efekt premijerove objave osjetili su i hrvatski hotelijeri

Najveća svjetska turistička kompanija TUI nakon najave britanskog premijera Borisa Johnsona da Velika Britanija kreće prema popuštanju epidemioloških mjera bilježi povećanje bookinga s britanskog tržišta za čak 600 posto u odnosu na prethodne dane, prenose britanski i svjetski mediji, a dobre brojke pristižu i iz ostalih kompanija. Dokaz je to da pandemija ima ogroman učinak na ekonomiju.

Zahtjevi prema avioprijevozniku easyJet su se s britanskog tržišta utrostručili, a pojačanje prometa s britanskog tržišta od 75 posto bilježi i Thomas Cook. Premda britansko ne ulazi u top pet naših emitivnih tržišta, dio britanskog interesa za putovanjima prelio se i na Hrvatsku, posebno Dubrovnik, piše Jutarnji.

Britancima se posebno raduju Dubrovčani

Mato Franković, dubrovački gradonačelnik je za Jutarnji potvrdio da je booking s britanskog tržišta porastao neposredno nakon najave premijera Johnsona da Britanija planira popuštanje mjera u četiri faze, a sve s ciljem da se mjere koje trenutno priječe socijalizaciju u potpunosti ukinu do 21. lipnja. “Mi smo, naravno, neposredno nakon te objave osjetili efekt pa tako dubrovački hotelijeri potvrđuju rast bookinga s britanskog područja u iznosima od 30 do 40 posto u odnosu na prethodne dane, što nas posebno raduje. Taj se booking većinom odnosi na ljetnu sezonu, no hotelijeri se nadaju dobrom rujnu i listopadu, posebno s obzirom na cijepljenje”, rekao je Franković.

Najveći dio Britanaca, prema podacima stranih medija, ove će se godine u najvećoj mjeri odlučiti za svoja tradicionalna tržišta – Grčku, Španjolsku i Tursku ali profitirat će i Portugal te Italija koji su na dan Johnsonove najave popuštanja mjera zabilježile rast bookinga veći od 100 posto u odnosu na dan ranije prema podacima Skyscannera.

TUI UK najavio je kako do svibnja ponovno pokreće 15 linija prema Hrvatskoj, i to prema tri zračne luke – Puli, Dubrovniku i Splitu. Povratak TUI-ja UK je odlična vijest za domaći turizam nakon što je promet između našeg i britanskog tržišta bio obustavljen. Ove sezone stoga se očekuje, ne pogorša li se epidemiološka situacija, veći broj britanskih turista od lanjskog. Prošle sezone, iz Velike Britanije u Hrvatsku je stiglo samo 127.129 Britanaca koji su napravili 685 tisuća noćenja, a što bi u postocima bilo tek 14,8 posto od rezultata u godini prije kada je u Hrvatskoj, tijekom 2019., boravilo 898 tisuća Britanaca koji su napravili 4,6 milijuna noćenja.