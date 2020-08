NAKON MJESEC DANA ODMORA, PONOVO KREĆE SABOR: Na izvanrednoj sjednici najvažnija točka je Zakon o obnovi Zagreba

Kako je riječ o izvanrednoj sjednici, neće biti aktualnog prijepodnova

Nakon jednomjesečnog odmora saborski zastupnici uskoro će se vratiti svojim obvezama jer je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sazvao izvanredno zasjedanje Sabora od 2. do 11. rujna.

Sabor će izvanredno zasjedati šest radnih dana i raspraviti deset točaka dnevnog reda. Druga, izvanredna sjednica 10. saziva počinje u srijedu, 2. rujna, i s obzirom da je izvanredna, na njoj neće biti “aktualnog prijepodneva” tijekom kojega zastupnici mogu propitivati članove Vlade, za to će morati pričekati prvu redovnu sjednicu.

Vlada tražila sazivanje

Sazivanje izvanredne sjednice zatražila je Vlada obrazlažući to potrebom da se na izvanrednom zasjedanju razmotri konačan tekst zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

U snažnom potresu, koji je u ožujku pogodio Zagreb i njegovu okolicu, poginula je jedna osoba, oštećeno je 25.000 objekata, šteta se procjenjuje na 86 milijardi kuna, a po svim procjenama obnova će trajati godinama Uz taj prijedlog, koji izaziva veliko zanimanje javnosti, Vlada je Saboru poslala i zakonski prijedlog o ovlastima Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora dok on ne zasjeda, prijedloge o izvršavanju kazne zatvora, o strancima, o zaštiti od buke, o osobnoj iskaznici itd.

Sabor redovito ne zasjeda od 15. prosinca do 15. siječnja te od 15. srpnja do 15. rujna, no na zahtjev predsjednika države, Vlade ili većine zastupnika, predsjednik Sabora, uz prethodno mišljenje klubova zastupnika, može ga sazvati na izvanredno zasjedanje. Novi, 10. saziv Sabora konstituiran je 22. srpnja, samo 17 dana nakon održanih parlamentarnih izbora na kojima je pobijedio HDZ koji je s partnerima (zastupnici manjina, HNS-a, Reformista) formirao saborsku većinu.

Sabor je u srpnju odradio velik posao, izabrao svoje vodstvo i sva radna tijela, potvrdio novu Vladu i njezin program, te raspravio prvu verziju zakona o obnovi od potresa. Zasjedalo se uz epidemiološke mjere kako bi se spriječila zaraza koronavirusom, a te će mjere biti na snazi i na izvanrednoj sjednici.