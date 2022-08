U subotu je naš tekst započeo rečenicom: "U Zagori na izvoru rijeke Cetine, stao Miro Bulj da zabrani kupanje". Danas su stala i braća.

Naime, Miro Bulj nije jedini kojem smetaju turisti na vrelu pitke izvorske vode. Goran Šimić, Ivanka Čoga i Joško Šupe također su kupačima odlučili stati na kraj.

Ovaj se odlučni trojac upoznao na osnivanju eko udruge Stribor, a kako su odlučili zaustaviti masovne kupače, opisao je Goran na svom Facebook profilu.

"Ja, Ivanka Čoga i Joško Šupe smo se upoznali na osnivanju eko udruge Stribor, prije ikakve politike. Radimo nekad na zaštiti prirode i nažalost i požari nas spoje tako da smo u neku ruku i prijatelji iako smo jučer prvi put zajedno kavu popili, a i odveli su me na neka mjesta meni neznana jučer nakon tabli…Na Ivankinu inicijativu i ogorčenost postupanjem svih prema vrelu Cetine odlučili smo u tri komentara napraviti nešto pa makar ispali glupi. Vidjeli ste što se dogodilo, a dogodilo se to da zbog Ivanke i Joška cijela Hrvatska priča o tome i to vam je jedini dokaz koja je moć volje pojedinca, tako da ljudi svaka vam čast i iznimno mi je drago da sam sudjelovao s vama i da je nakon nas pokrenut lanac…", objavio je Šimić.