NAKON MARATONSKE RASPRAVE ZAGREBAČKI HDZ-OVCI PORUČILI: ‘Nećemo podržati GUP ako se ne prihvate naši amandmani’

‘Amandmani su zasnovani na zakonu, sve ono što je za dobrobit razvoja Grada Zagreba i očekujemo da se ti amandmani usvoje’

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić u ponedjeljak je, nedugo nakon što je gradonačelnik Milan Bandić u Gradskoj skupštini odbio svih 11 HDZ-ovih amandmana na izmjene GUP-a, ponovio kako u HDZ-u očekuju da se ti amandmani usvoje jer u suprotnom njegovi zastupnici neće podržati GUP.

“HDZ će ostati pri svojim amandmanima. To je konstruktivan prijedlog i ne vidim nijedan razlog da se amandmani ne usvoje. Amandmani su zasnovani na zakonu, sve ono što je za dobrobit razvoja Grada Zagreba i očekujemo da se ti amandmani usvoje. U suprotnom, zastupnici HDZ-a jednostavno ne mogu podržati prijedlog GUP-a zato što bez ovih amandmana nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti”, izjavio je Mikulić.

Novinari su ga u zagrebačkoj Dubravi, gdje HDZ slavi 30. obljetnicu tog gradskog ogranka, pitali i je li predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković od tamo zvao predsjednika Gradske skupštine i zatražio prekid skupštinske sjednice do sutra, na što je Mikuć odgovorio kako je sjedio uz Plenkovića i nije primijetio da je zvao Prgometa.

‘Imamo točaka gdje se slažemo i točaka gdje se ne slažemo, a sve je za dobrobit i razvoj Grada Zagreba’

Na vijest da je Bandić pismenim putem obavijestio zastupnike da neće prihvatiti HDZ-ove amandmane na GUP kazao je kako je to “proceduralna priča”.

“Onog trena kada završi rasprava o amandmanima tada se kreće u proceduru glasanja o svakom amandmanu pojedinačno i glasuju zastupnici. Nema tu pismeno – nepismeno. Kada će biti glasovanje to ćete morati pitati predsjednika Skupštine”, rekao je Mikulić. Upitan hoće li sve ovo dovesti do kraja suradnje između Bandića i HDZ-a, odgovorio je kako koalicijski partneri na jednoj točki ne trebaju raskidati ili eventualno samo dogovarati koaliciju.

“Imamo točaka gdje se slažemo i točaka gdje se ne slažemo, a sve je za dobrobit i razvoj Grada Zagreba”, zaključio je Mikulić. Inače, predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića novinari su u ponedjeljak navečer prvi izvijestili da je Bandić odbio svih 11 amandmana koje je gradski HDZ podnio na GUP, na što je kazao kako će vidjeti kako će se stranka postaviti prema tome. “Ne znam, sad ćemo vidjeti”, rekao je Plenković u zagrebačkoj Dubravi.

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Kazimir Ilijaš izjavio je u ponedjeljak da HDZ, unatoč tome što je zagrebački gradonačelnik odbio njihovih preostalih 11 amandmana na Generalni urbanistički plan Zagreba, oni ostaju pri svojim amandmanima jer su, kako je rekao, doneseni u skladu sa statutom i poslovnikom.

“Zaprimili smo zaključak u kojem je navedeno da naši amandmani nisu prošli određenu proceduru. Kad bi tome bilo tako, onda svi amandmani ne bi imali smisla, oni se mogu podnijeti do zaključenja rasprave. Mi ostajemo pri svojim amandmanima, oni su doneseni u skladu sa statutom i poslovnikom”, rekao je Ilijaš novinarima u pauzi sjednice Gradske skupštine. Ponovio je i da će njihova podrška GUP-u ovisiti o tome kako će proći njihovi amandmani. Ako ih podrže Bandićevi zastupnici, onda će i oni podržati GUP. U protivnom, neće ga podržati, što su istaknuli i ranije.

“Ostajemo pri svojim amandmanima i to je naš konačni stav. Što se tiče drugih opcija koje uključuju povlačenje GUP-a sa sjednice, do toga može doći, to je stvar svakog kluba. Ali to morate pitati njih, naš je stav poznat”, rekao je Ilijaš.

Tvrdi i da ih nitko iz vrha stranke nije nazvao ili im dao upute kako bi trebali glasati u slučaju da amandmani budu odbijeni.