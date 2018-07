NAKON KONCERTA PUNOG SUZA U VELOJ LUCI: ‘Otišao je liječniku. Mislio je da ima bronhitis, a otkrili su rak…’

‘Rekao mi je da mu je to bio jedan od najtežih dana u životu. Ujutro je zbog zdravlja otišao liječniku misleći da ima bronhitis. Imao ga je, ali je rendgenska snimka pokazala da i on ima rak pluća…’ prisjetila se Oliverova poznanica.

Vela Luka, u kojoj će otići i na posljednji počinak, oduvijek je bila utočište Oliveru Dragojeviću. Na Korčuli kažu otočani koji ga dobro znaju nije bio zvijezda. Ondje je, kažu, pecao ribu, ali i svirao na koncertima jazza.

Nikolina Oreb Pučić iz Turističke zajednice kaže kako je pored njenog ureda znao proći pet puta na dan jer bi ga ukućani slali u dućan, a njemu to nije bilo teško iako ima mlađih od njega u kući.

Korčulani ga nisu zaustavljali po ulici, šetao je uokolo u papučama i mogao je uživati u miru i svakodnevici. Postoji, priča se i situacija za koju se ne zna je li vic ili se zaista dogodila kada su ga srele dvije domaće turistice dok je teglio vreću maslina na leđima. Jedna je rekla: “Gle, Oliver”, a druga joj je spustila: “Je, baš bi on nosio vreće uokolo”. On je, pak, šutke nastavio svojim putem.

Oreb Pušić, koja je Olivera dobro poznavala, priča kako je činio sve što je mogao za svoju Velu Luku. Zbog njega su zvijezde ondje dolazile na Jazz festival koji se tradicionalno održavao. Za koncert nikad, veli, nije uzeo ni kunu, jednako kao ni njegovi gosti, a za bolji zvuk sam je o svom trošku dobavljao pojačalo iz Slovenije.

Najteži dan u životu

Oliverov nastup u ljeto 2017. bio je zaista emotivan. Bilo je to 11. izdanje festivala, a šesto u Veloj Luci.

“Tog jutra od raka pluća umro je glazbenik i Oliverov prijatelj Remi Kazinoti. Oliver je nastupao na festivalu, ali bio je slomljen. Dan prije dobio je visoku temperaturu, borio se s glasom i sa suzama cijeli koncert. Ali ga je održao. I izvodio je sve pjesme koje mu je aranžirao Kazinoti, hvatajući dah i zaustavljajući suze. Pitao me nakon toga kako je bilo, rekla sam mu da je bilo okej. Znao je što to znači. Rekao mi je da mu je to bio jedan od najtežih dana u životu. Ujutro je zbog zdravlja otišao liječniku misleći da ima bronhitis. Imao ga je, ali je rendgenska snimka pokazala da i on ima rak pluća. Bila mu je to prva pretraga, uslijedila je kemoterapija. Održao je još jedan humanitarni koncert za Odjel onkologije na kojem se liječio, a otad nije nastupao. U Velu Luku dolazio je između kemoterapija”, ispričala je Nikolina za 24sata.