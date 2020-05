NAKON KIŠOVITOG STIGAO NAM JE I SUNČANI TJEDAN: Zoran Vakula otkrio prognozu za cijeli svibanj, ali i za ljeto…

‘Unatoč razmjerno svježem početku tjedna, zatopljenje na njegovu kraju najava je iznadprosječne topline cijeloga svibnja, a prema dugoročnoj prognozi povećana je vjerojatnost da će takvi biti i sljedeći mjeseci’, kaže HRT-ov meteorolog Zoran Vakula

Nakon razmjerno kišovitog prošloga tjedna, ovaj će tjedan isprva biti razmjerno svjež, u ponedjeljak i stabilan i barem djelomice sunčan, pa u utorak i srijedu uz ponegdje uglavnom malo kiše, zatim većinom suh, a za vikend opet i iznadprosječno topao, piše u vremenskoj prognozi HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

“Unatoč razmjerno svježem početku tjedna, zatopljenje na njegovu kraju najava je iznadprosječne topline cijeloga svibnja, a prema dugoročnoj prognozi povećana je vjerojatnost da će takvi biti i sljedeći mjeseci. Ali naravno, to ne znači i da će svi tjedni biti topliji od prosjeka”, prognozira Vakula.

OVO BI MOGLA BITI NAJTOPLIJA GODINA IKAD: Vakula otkriva što čeka Hrvatsku: ‘Ovi ekstremi su mogući, nadam se da se neće dogoditi…’

Sunčano uz umjeren vjetar

Što se tiče vremena danas, meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Tomislav Kozarić u prognozi za HRT kaže da će tjedan u Slavoniji, Baranji i Srijemu započeti uz sunce, dok će u poslijepodnevnima satima biti umjerenog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a poslijepodnevna temperatura između 19 i 21 °C. U središnjoj Hrvatskoj vjetar će uglavnom biti slab, a od sredine dana prevladavat će umjerena naoblaka, te će biti razmjerno toplo. Na zapadu Hrvatske pretežno sunčano, na moru i vedro. U gorskim predjelima vjetar će danju biti slab do umjeren jugozapadni.

U Dalmaciji sunčano i još razmjerno vjetrovito. Puhat će većinom umjerena bura i sjeverni vjetar, a od sredine dana sjeverozapadnjak, uz umjereno valovito more. Najviša temperatura između 19 i 22 °C. Podjednaka će biti i na jugu Hrvatske, također uz sunčano, ali i još malo vjetrovitije nego u nedjelju, uz umjeren do jak sjeverozapadnjak, u početku sjeverni vjetar i buru. More umjereno valovito do valovito.

U nastavku tjedna pretežno sunčano

Sutra će, kaže meteorolog Kozarić, na kopnu biti prolazno oblačnije i uz malo kiše, a u nastavku tjedna pretežno sunčano. Do četvrtka će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u istočnoj Hrvatskoj i sjeverozapadni, koji u srijedu može biti i jak. Dnevna temperatura niža nego u ponedjeljak, a jutarnja do srijede viša. Na Jadranu u utorak postupni porast naoblake, a potkraj dana i početkom srijede mjestimice malo kiše, pa i u obliku pljuskova, uglavnom u Dalmaciji.

U nastavku srijede razvedravanje, pa će u četvrtak biti sunčano. U utorak će puhati prolazno slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a zatim ponovno umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka se neće mnogo mijenjati, a uz pojačan vjetar mnogi će imati dojam da je svježije.