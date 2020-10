NAKON KIŠE KONAČNO JE STIGLO SUNCE: Idući cijeli tjedan će nas mamiti na izlazak iz kuća. Temperature se penju iznad 20 stupnjeva

Već prvi tjedan odradili smo količinu prosječne kiše za listopad pa je sasvim prikladno da idući tjedan bude sunčan, s natprosječnim temperaturama

Prvi dan novog tjedna bit će pretežno sunčano, na Jadranu i vedro. U unutrašnjosti u noći i ujutro magla koja se lokalno može zadržati veći dio prijepodneva. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro slab do umjeren burin potom sjeverozapadnjak i zapadnjak. Jutro na kopnu hladno, ponegdje uz mraz i najnižu temperaturu od -1 do 4, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna između 12 i 16, na moru i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 17 do 21 °C

Temperature i preko 20 stupnjeva

A takav će, čini se, biti i ostatak idućeg tjedna.

Idućih će dana biti većinom sunčano, na kopnu u utorak mjestimice s maglom i mrazom. Vjetar u početku većinom slab, a u srijedu će zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak u unutrašnjosti, na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, većinom na sjevernom dijelu. Uz južinu od sredine tjedna osjetno toplije.

Ipak. Kako ističe Tea Blažević za N1, temperaturama na kopnu “upravljat” će magla, i u mjestima gdje se dulje zadrži bit će manje toplo. Ipak, ponegdje će biti neobično toplo za ovo doba godine!

Jutra će biti hladna, osobito početkom novog tjedna, pa u dijelovima unutrašnjosti može biti i mraza.

No barem više neće biti toliko kiše.

Nakon dugotrajnog kišovitog razdoblja tijekom kojeg je u mnogim mjestima već nadmašena prosječna količina oborine za cijeli listopad, a ponegdje su zabilježeni i novi rekordi – sljedećih će dana, vjerojatno sve do petka, listopad pokazati i svoje suho “lice”, ističe HRT-ov Zoran Vakula.

Prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti nakon mjestimične jutarnje magle, a prolazno više oblaka uz mogućnost gdjekoje kišne kapi bit će uglavnom u utorak i srijedu na dijelu sjevernog Jadrana i Gorskoga kotara.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će u porastu, od srijede i najniža dnevna. No, od nedjelje do utorka noći i jutra prilično svježa pa će u unutrašnjosti biti mjestimičnog slabog mraza.