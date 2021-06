Jučer je nastala snimka hiperautomobila Nevere Mate Rimca kako juri 230 km/h na magistrali kod Dubrovnika koja je objavljena na Redditu, nakon što je Dubrovački dnevnik objavio da je auto bio izložen u Vrtovima sunca u Dubrovniku i da danas kreće prezentacija vozila za potencijalne kupce.

I to ne bi bio problem, da nije riječ o jurnjavi po magistrali - za koju policija nije imala nikakvu prijavu o testnoj vožnji. Reakciju nije trebalo dugo čekati. Vozač, za kojeg se ubrzo ustanovilo da je iz Rimčeve tvrtke, dobio je optužni prijedlog, čeka ga sud, a ubrzo se o svemu oglasio i sam Mate Rimac, piše RTL.

Vozač iz videa se sam javio policiji

"Naš stav je jasan: svim kupcima, gostima i zaposlenicima dajemo do znanja da se vožnja odvija na javnoj prometnici i da se moraju pridržavati zakona. Vozač iz videa se sam javio policiji. Policija je došla i obavila razgovor i bit će kažnjen kao što bi svatko drugi bio kažnjen u ovoj situaciji. Za druge vožnje ćemo bolje paziti i nadzirati. Ja se ispričavam na neugodnosti."

No, prometni stručnjaci o ovom incidentu gotovo - jednoglasni:

"Lako je utvrditi tko je vozio taj auto, ipak se radi o vrlo rijetkom automobilu. Vozača treba zatvoriti, a auto treba zaplijeniti. Onaj tko je dao tom vozaču taj auto. I on mora odgovarati", kazao je Goran Husinec, sudski vještak za promet.

Kazna od pet do 15.000 kuna

Policija je brzo utvrdila tko je vozio.

"Zbog grubog kršenja bezine kretanja vozila, protiv vozača je podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu u Dubrovniku sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama", kazala je Adriana Biskup, glasnogovornica PU dubrovačko-neretvanske.

Kolika će biti kazna odlučit će prekršajni sudac. Za ovo djelo predviđena je kazna od pet do 15.000 kuna te jednomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije.

Rimac se opet očitovao: 'Nadam se da će biti propisno kažnjen'

O svemu se još jednom pred kamerama očitovao i Mate Rimac.

"Mi našim kupcima i gostima i zaposlenicima kažemo da je testna vožnja ovdje na javnoj cesti i da se trebaju poštivati prometni propisi. Nažalost, jedan kolega to nije baš izvršio na taj način. Žao nam je zbog toga, bila je policija, razgovarala je s vozačem i bit će, nadam se, propisno kažnjen kao što bi i svatko drugi bio propisno kažnjen. Mi ćemo više paziti i još više naglašavati vozačima da se drže propisima", kazao je Rimac.

Dodao je kako im nije potrebna ovakva reklama.

"Nije nam drago bilo vidjeti da se ovo radilo na cesti i da je policija morala intervenirati. Žao nam je zbog toga", zaključio je Rimac.

Nevera se predstavlja u dubrovačkom hotelu

Inače, Tvrtka Rimac Automobili nakon prošlotjednog predstavljanja za svjetske medije u Zadru i na Pagu, svoj novi automobil Rimac Nevera tri će dana predstavljati u dubrovačkom Hotelu Sun Gardens za osamdeset potencijalnih kupaca i distributera diljem svijeta.

Izvršni direktor Rimac Automobila Mate Rimac izjavio je u četvrtak novinarima kako je jako ponosa što je Nevera oduševila svjetske medije.

"Dokazala je sve što smo o autu govorili. Došlo nam je osamdeset ljudi od SAD-a preko Europe do Japana, što je dosta dobro s obzirom na ograničenja u putovanju. U tri dana ćemo im na različite načine predstaviti auto, tvrtku i Hrvatsku. Vozit će auto na cesti, a moći će ga i konfigurirati, birati boje, sjesti s našim dizajnerima i naručiti svoje vozilo", rekao je Rimac.

Dodao je kako su neke narudžbe primili i prije testnih vožnji za kupce.

Nakon Dubrovnika vozila će biti predstavljena na sajmovima i privatnim događajima diljem svijeta. Isporuka počinje svakako ove godine, ali je Rimac upozorio na velik problem na svjetskom tržištu s dobavom mikroprocesora i čipova.

"To je totalna katastrofa i zbog toga velike tvornice zatvaraju proizvodnju. Kao malom proizvođaču jako nam je teško trenutno doći do mikroprocesora. Jedno vozilo ima 74 računala i tisuće elektroničkih komponenti. Nadamo se da ćemo to riješiti i isporučiti značajne količine, a iduće godine pedeset vozila", naveo je Rimac.



Gotovo cijeli razvoj i dizajn Nevere su rađeni u Hrvatskoj, kao i velik dio vozila. "Imamo vlastitu strojnu obradu i proizvodnju karbona, sva elektronika i ožićenje, baterijski sustav. Integracija je velika, ali radimo i komponente za mnoge druge, što je puno značajniji doprinos hrvatskom gospodarstvu u idućem razdoblju", rekao je Rimac.

Automobil koji pomiče granice

Dodao je kako u izvedbi vozilo dosta pomiče granice.

"S 1900 KS najsnažniji je auto ikad proizveden. Od 0 do 100 stigne ispod dvije sekunde, a do četvrt milje ispod devet sekundi, što ga čini najbrže ubrzavajućim autom ikad na cesti. Ima najveći baterijski paket na tržištu, od 120 kilovatsati (kWh), te najbrže punjenje s maksimalnom snagom punjenja od 500 kilovata (kW)", objasnio je Rimac.



Naglasio je kako je upravo vozilo Nevera bio cilj kada je pokrenuo vlastitu tvrtku.

"'Concept One' bio je samo koncept i priprema za ovo, ali tada nismo imali ni znanje ni novac ni alat opremu ni kapaciteta za ovo uraditi. Trebalo nam je deset godina da dođemo u stanje proizvesti ovakav auto. On je nama pokazatelj kakvu tehnologiju možemo smisliti i što možemo raditi za druge proizvođače, odnosno ulagače Porsche i Hyundai. Naravno da želimo izgraditi snažan biznis u proizvodnji sportskih automobila", izjavio je Rimac.

'Jako smo ponosni što smo u Hrvatskoj'

"Krenuli smo u državi u kojoj nije bilo znanja za ovako nešto ostvariti. Kad sam počeo na fakultetu rekli su mi da je u Hrvatskoj nemoguće proizvesti auto te da što prije odustanem pa će manje ljudi sa mnom potonuti. Morali smo stvoriti to iskustvo i znanje. Prije si nismo mogli priuštiti strane stručnjake, a sada možemo. Imamo preko četrdeset nacionalnosti. Tisuću ljudi godinama radi danonoćno na stvaranju Nevere. Imamo tim koji je u stanju razviti i proizvesti najsloženiji auto s vrhunskim performansama od početka do kraja", poručio je Rimac.

"Jako smo ponosni što smo u Hrvatskoj i to svugdje ističemo. To se vidi i na dizajnerskim elementima kravate na vozilu, ali i na imenu vozila. Želimo kupce i medije dovesti u Hrvatsku, gdje se neće samo oduševiti vozilom i tvrtkom, već im ispričamo o Smiljanima i Tesli, prošetaju zidinama, voze se našim Greypovima po brdima. Ljudi kupuju doživljaj i žele biti dio nečeg. Hrvatska je nerazdvojan dio naše priče i to je jako dobra sinergija", odgovorio je novinarima, upitan zašto je izabrao Dubrovnik za prezentaciju.