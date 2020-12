NAKON JAKO DUGO VREMENA OGLASIO SE TOMISLAV KARAMARKO: ‘Ova zemlja natopljena je krvlju naših predaka’

Pruži nekome ruku pomirnicu i ruku dobrote, pruži nekome čašicu ili komadić jela, podaj nekome bar komadić svojih osjećaja, srca i dobrote

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko preko svojega Facebook profila čestitao je Božić citirajući hrvatskog katoličkog svećenika, teologa i filozofa dr. Tomislava Ivančića.

“Trinaest stoljeća naša hrvatska domovina i ovo podneblje slavili su Božić. Ova zemlja natopljena je krvlju naših predaka, u njihovu slobodu smo mi ušli, njihovi grobovi su korijeni naše budućnosti, oni su nam namrli Božić, slavlje, običaje, ali prije svega stvarnost da je Bog došao na zemlju i da na njoj pobjeđuje svatko tko s njime sklapa savez.

‘NOVE OKOLNOSTI STAVLJAJU NAS SVE PRED ISPIT’; Milanović u božićnoj čestitci: ‘Zaštitimo ljude koji su se za nas brinuli cijeli život’

Ovo je dan čovjekoljubivosti

Božić je stoga dvadesetstoljetna i trinaeststoljetna poruka baš nama. To je povratak našim korijenima, našoj snazi, to je naša duhovna obnova. Treba doživjeti lepršavost naših liturgijskih crkvenih slavlja, ali i one raspjevane ili skromne ljepote u svakom domu, u svakoj obitelji. Potrebno se zagledati u dječje oči, blagosloviti prirodu, životinje i biljke, i zahvaliti nebu što smo još ovdje.

Ovo je dan čovjekoljubivosti. Pruži nekome ruku pomirnicu i ruku dobrote, pruži nekome čašicu ili komadić jela, podaj nekome bar komadić svojih osjećaja, srca i dobrote. Tako ćeš ti sam postati Božić i njegovo slavlje. Tada će se Božić u tebi i na tebi ispuniti. Tako ćemo domovinu učiniti sretnijom, punijom blagostanja, mira i slobode. Neka te danas blagoslovi nebo preko sjećanja na betlehemsku štalu i dijete u njoj rođeno za sve nas. /Dr. Tomislav Ivančić/

Dragi prijatelji, blagoslovljen Božić i sretna Nova godina vama i svima koje nosite u srcu!”, napisao je Karamarko u čestitki za Božić.

‘BLAGDAN DOČEKUJEMO U IZAZOVNIM I TEŠKIM OKOLNOSTIMA’; Plenković u božićnoj čestitci: ‘Moramo se odreći nekih naših tradicija’