Promjena vremena s velikim zahladnjenjem dolazi i u Hrvatsku, a izdana su i posebna upozorenja. Najavljen je snijeg i u gorju i u nizinama, a detalje o onome što nas čeka dao nam je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

"Prvo će pasti lokalno obilna kiša tijekom subote, a probleme će na moru stvarati olujno jugo i plima koji bi mogli poplaviti rive. No, vjetar navečer okreće na sjeverac i buru s kojima počinje pad temperature u noći na nedjelju, a nastaviti će se do ponedjeljka. Postupno će kiša tako prelaziti u snijeg, a do ponedjeljka će se skupiti i snježni pokrivač u nizinama, 5 do 10, lokalno na sjeveru i Banovini moguće 15-20 cm. Najviše se očekuje, naravno, u gorju, 20 do 30 cm. No, važno je napomenuti da će snijeg u početku padati uz jak sjeverni vjetar pa su mogući snježni zapusi i kratkotrajne mećave, a lokalno to može značiti i znatno više cm snijega. Pritom će pahulje nošene burom u ponedjeljak lepršati i ponegdje uz samo more."

No, hoće li zima i snijeg potrajati?

"Pa stisnut će ta zima malo, ostat će snijeg na tlu. No, možemo reći primjerena zimska hladnoća cijeli idući tjedan. Oborine prestaju do utorka, a najhladnije na kopnu se očekuje sredinom tjedna uz cjelodnevne minuse, u gorskim područjima ujutro do -10/-15. Svakako, neće izostati poledice. Iako nije to ekstremna hladnoća, dojam će značajno na moru pojačavati do srijede četvrtak olujna na udare orkanska bura."

I Vakula najavio snijeg

Nakon iznadprosječno toplog vremena koje je iza nas, od nedjelje pripremite zimsku odjeću i obuću, objavio je i Zoran Vakula na HRT-u. Konačno nam dolazi zimsko vrijeme.

U petak na istoku Hrvatske još dosta sunčanih sati. Ujutro ponegdje magla, popodne sve više oblaka. Uz tiho ili uglavnom slab jugoistočnjak jutarnja temperatura zraka bit će od 0 do 3 °C, a poslijepodnevna oko 12 °C. Podjednako iznadprosječno toplo i u oblačnijoj, ali do noći na subotu uglavnom suhoj središnjoj Hrvatskoj, uz mjestimice umjeren jugozapadnjak.

Još izraženija južina u gorju i na sjevernom Jadranu, osobito tijekom oblačnijeg i kišovitijeg poslijepodneva. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C, uz more od 8 do 11 °C, a poslijepodnevna oko 14 °C, u gorju između 9 i 12 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također razmjerno toplo, ali i vjetrovito, uz sve jaču južinu i valovitije more te uz sve više oblaka, poslijepodne i sve češću kišu.

Oblačna i kišovita subota

Iznadprosječno visoka temperatura zraka za doba godine bit će i u vjetrovitiju te oblačnu i kišovitu subotu, pa i početkom nedjelje, tijekom koje u kopnenom području slijedi osjetno zahladnjenje i snijeg, već ujutro u gorju, poslijepodne i u mnogim nizinama. Dodatnom osjećaju hladnoće pridonijet će i često umjeren, gdjekad i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Početkom novog tjedna još hladnije, te još većinom oblačno, uz povremeni mjestimični snijeg.

I na Jadranu će u djelomice sunčan, ali još nestabilan ponedjeljak - na sjevernom dijelu već u većinom oblačniju i kišovitiju nedjelju - ponegdje biti snijega nošenog olujnom, na udare i orkanskom burom, koja će onemogućavati normalno prometovanje. Prije nje uglavnom jako i olujno jugo te kiša česta, osobito u subotu i obilna, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom.