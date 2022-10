U srijedu se dogodio incident u osnovnoj školi Jelkovec u zagrebačkim Sesvetama, zbog čega djeca tog razreda već dva dana ne odlaze na nastavu. Ondje je došlo do obračuna među devetogodišnjacima u trećem razredu. Majka napadnutog i ozlijeđenog dječaka na RTL.hr ispričala je kako se sve događalo u učionici u kojoj je bilo nekoliko učenika koji užinu nose od kuće dok je učiteljica s ostalima bila u školskoj kuhinji. Tamo se, podsjetimo, jedan devetogodišnjak obrušio na svog kolegu i krenuo ga daviti rukama.

Spasio ga je treći učenik koji je brzo otrčao po asistenticu. "Učiteljica me nazvala iz škole da dođem što prije po svoje dijete. Pitala sam o čemu se radi na što mi je odgovorila da imaju situaciju te da na porti kažem da me puste u školu jer ona ne može izaći iz učionice. Kada sam došla u školu, na putu do učionice sam vidjela pobacane stvari po podu. Riječ je bila o knjigama, bilježnicama, pernicama… općenito školskom priboru", započela je svoju priču majka napadnutog dječaka.

Prijetio da će ga 'prebiti i ubiti'

"Ispred same učionice dječak koji je napao mog sina, s kojim inače ide u razred, stajao je naslonjen na vrata u stavu da nikome ne dopušta ulazak niti izlazak iz učionice. Oko njega su bile asistentica u nastavi i dvije djelatnice stručne službe škole. Malo dalje na hodniku je bilo troje ili četvero učenika koji su bili na WC-u, a kojima nije poslije dopustio da se vrate u učionicu. Pitala sam što se događa i rekla mu neka se makne od vrata nakon čega sam ušla. Moj sin je sjedio na mjestu gdje inače sjedi učiteljica, a ona je stajala na prolazu od vrata do mog sina kako se ovaj dječak ponovno ne bi zaletio prema njemu. Tako ga je željela zaštititi s obzirom na to da je taj dječak mom sinu prethodno prijetio da će ga prebiti i ubiti. Kada sam vidjela da moje dijete nije životno ugroženo, sjela sam u učionici i pokušavala se smiriti jer sam se doslovno tresla od straha", ispričala je.

Nakon što se njezin sin malo primirio kada je vidio svoju majku, odvela je dijete na WC. "Tad sam na hodniku upitala djelatnice stručne službe što će učiniti po tom pitanju i svega što se dogodilo na što su mi odgovorile da će odraditi ono što mogu u propisanim zakonskim okvirima u takvim slučajevima. Odgovorila sam im da ću o ovome bez obzira na njihova postupanja obavijestiti policiju", izjavila je.

Slučaj je odlučila prijaviti policiji jer su tjedan dana ranije zbog istog dječaka imali izvanredni roditeljski sastanak sa stručnom službom i ravnateljicom na inicijativu roditelja gdje im je rečeno da škola radi sve što je u njihovoj moći te da čekaju odgovor nadležnog ureda Grada Zagreba, te ih zamolili za strpljenje.

Prestravila se kada je čula riječi sina...

Policija u civilu ubrzo je stigla, gdje im je majka dala izjavu. "Primijetila sam da je moje dijete imalo neuobičajeno stisnute usnice koje su bile ispucane i sive. Predložila sam mu da popije vode jer mi je izgledao dehidrirano. Popio je, ali sam se prestravila kada mi je rekao: 'Mama, ja sam ti bio jako žedan dok me on davio'", kazala je šokirana majka.

Ravnateljica škole na upit RTL-a kazala je da ne može davati izjave jer se radi o maloljetnoj djeci. "Moramo raditi na dobrobiti naše djece. Pokrenuli smo protokol i vjerujem da smo našli rješenje problema za sve strane. Moramo raditi u interesu sve djece i svih strana", rekla je ravnateljica škole Ljiljana Lepan Babić.

RTL navodi kako neslužbeno doznaju da je dijete koje je bilo nasilno prema svom vršnjaku osoba s posebnim potrebama.