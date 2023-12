Zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević rekao je ranije da su se "tri junačine" na Maksimiru zaletjele na automobil s dva zamjenika gradonačelnika Splita, predsjednikom Gradskog vijeća Splita i jednom ženom prilikom čega su razbili retrovizor.

"Iz auta su izašla dva zamjenika, a njih trojica utekla. Meni bi bilo neugodno", objavio je na Facebooku.

Sada se oglasio i drugi zamjenik gradonačelnika Antonio Kuzmanić. Incident je prijavljen policiji, ali su napadaći pobjegli, piše Danas.hr.

"Retrovizor ću promijeniti, limariju na vratima popraviti, ali napasti dva zamjenika gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća (čovjeka od 65 godina) u Zagrebu, e to je dno dna. Razbiti mi auto jer su frustrirani i manjkom IQ-a, jer još vire Mamiću iz š***a. Da je bila obrnuta situacija u Splitu, digla bi se vojska. Pričalo bi se o huliganima u Splitu i ne znam što još. A je l' to možda Zagreb postao grad slučaj? Inače, prijavljeno je sve policiji, očevid napravljen! I da, ona 3-4 papka su pobjegla. Baš me zanimaju mediji sutra i naša vrijedna oporba", napisao je ", napisao je Kuzmanić u komentaru ispod Ivoševićevog statusa na Facebooku i priložio fotografiju oštećenog retrovizora kojeg je zalijepio trakom.

Podsjetimo, incident se dogodio u nedjelju navečer ispred stadiona na Maksimiru nakon derbija Dinama i Hajduka koji je završio neriješeno.

Nije ovo bio jedini incident na utakmici koja je već bila procjenjena visokim rizikom. U prvim minutama bio je kraći prekid zbog tri baklje koje su završile na terenu. Jedna je zamalo pogodila vratara Hajduka Ivana Lucića.

Prije utakmice policija je okružila pedesetak navijača i spriječila mogući dogovoreni sukob navijača na Savskom napisu.

"Došli smo do informacije da su se okupili na nasipu u blizini jezera Bundek i hitnom žurnom intervencijom stavljen pod kontrolu, popisani, snimljeni i sigurno dopraćeni u zonu stadiona", potvrdio je za RTL Danas načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić.

