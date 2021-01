NAKON HLADNOG VALA, VAKULA UPOZORIO: ‘Ono što slijedi nekima bi moglo smetati, prouzročiti glavobolje, razdražljivost i druge tegobe’

U nastavku tjedna bit će još i toplije, i do 15, kako na moru tako i na kopnu, što je iznad prosjeka za ovo doba godine

Nakon jučerašnjih -6, Zagreb se jutros probudio na 6 stupnjeva. Osjetan je to porast temperatura u 24 sata, a razlog je dotok toplog zraka u južnoj struji. U nastavku tjedna bit će još i toplije, i do 15, kako na moru tako i na kopnu, što je iznad prosjeka za ovo doba godine, prognozirala je meteorologinja N1 televizije Tea Blažević. No, dodaje, treba računati na nestabilne prilike i povremenu kišu duž Jadrana, uglavnom danas i sutra. Pritom u najvišim predjelima može pasti još malo susnježice i snijega.

Uz to što će biti oborine u gorju, vjetrovito je, mogući su olujni udari jugozapadnjaka, na što upozorava i Meteoalarm DHMZ-a. Jugozapadnjak će i sutra biti izražen na kopnu, osobito u gorju, ali i središnjim predjelima, pa i na potresom pogođenom području, dok će na moru puhati umjereno do jako jugo.

Duž Jadrana će i sutra biti povremene kiše, a onda u petak treba računati na još više kiše. Oborina će na moru biti lokalno obilna, prolaskom ciklone, a uz olujne udare juga i oštra, moguće je poplavljivanje obalnih područja. I subota će biti vrlo kišovita, osobito u gorju, i duž Jadrana. Uslijed obilnije oborine i ubrzanog otapanja snijega, moguće je i naglo dizanje vodostaja rijeka.

Vakula: ‘Nekima bi mogla smetati južina’

U utorak započeta južina – koja će potrajati do vikenda – nekima bi mogla smetati, prouzročiti glavobolje, razdražljivost i druge tegobe pa se preporučuje izbjegavanje suvišnih napora te redovito uzimanje terapije. No, mnogima će, vjerojatno ponajviše na potresom nastradalom području, južina i porast temperature donijeti i poboljšanje stanja jer će izostati hladnoća i temperaturni “minusi”, koji su u prošlome tjednu gdjekad bili čak i cjelodnevni, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

No, osim za siječanj iznadprosječne topline, do vikenda ćemo imati i sve češću oborinu – i to većinom kišu, najprije na Jadranu i uz njega, od petka i u sjevernijim krajevima, a već sada valja upozoriti i na veliku vjerojatnost snijega u gorju potkraj ovoga tjedna i početkom novoga. Prije toga će čestih upozorenja biti zbog povremeno jakog pa i olujnog jugozapadnog i južnog vjetra, na Jadranu i juga, pa će osobito od četvrtka poslijepodne do subotnjeg prijepodneva biti i poplavljenih riva.

U srijedu djelomice sunčano i toplije

U srijedu na istoku Hrvatske barem djelomice sunčano i toplije nego u utorak. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, a najviša dnevna između 9 i 11 °C. Za siječanj iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, te djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar. I na području Banovine djelomice sunčano, ujutro uz temperaturu od 0 do 2 °C, a najvišu dnevnu između 8 i 10 °C, javlja u detaljnijoj prognozi za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u gorju i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše, a ponegdje u najvišem gorju moguća je susnježica i snijeg. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, na udare mjestimice i olujan. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 1 °C, na moru između 5 i 8 °C. Najviša dnevna od 4 do 7 °C, uz obalu između 10 i 13 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, ali ponegdje može pasti i malo kiše, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno jugo, potkraj dana mjestimice i jako, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, uz obalu između 6 i 9 °C, a najviša dnevna uglavnom od 9 do 14 °C. Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, gdje uz povremeno umjerenu naoblaku ponegde može pasti i malo kiše. Puhat će umjereno, prema kraju dana mjestimice i jako jugo.

Sljedećih dana još toplije

Do petka u unutrašnjosti jačanje južine uz zamjetan porast temperature zraka. U četvrtak malo kiše past će uglavnom u gorskim krajevima, a potkraj petka i u subotu mjestimice i obilnija kiša, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo i nestabilno, ponegdje s kišom, posebice u petak i subotu i obilnijim pljuskovima. Jako i olujno jugo i južni vjetar, koji će vjerojatno najjači biti u petak – u subotu će oslabjeti, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.