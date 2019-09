NAKON FINANCIJSKOG KOLAPSA BOLNICE U KNINU MINISTAR OBEĆAO: Novac će pronaći HZZO i Županija

Zbog duga veledrogeriji Medika, ovršen je račun Opće bolnice u Kninu

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u subotu Hini da će novac za pokriće duga Opće bolnice u Kninu čiji je račun ovršen zbog duga od oko milijun kuna veledrogeriji Medika, osigurati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Šibensko-kninska županija, kako ne bi bilo dovedeno u pitanje njeno poslovanje.

Osim kninske bolnice, zbog duga koji prelazi 1000 dana, uskoro bi se u istom problemu mogle naći i bolnice Dubrovniku, Vinkovcima i Sisku.

“Postoje bolnice koje ne uspijevaju isfakturirati prema HZZO-u dovoljan broj usluga, te je zato važno da nastavimo s onim što smo započeli, a to je integracija bolnica i racionalizacija, koja će uključivati i zatvaranje nekih odjela”, rekao je Kujundžić za Hinu.

BOLNICI U KNINU BLOKIRAN RAČUN: Pala prva ‘žrtva’ tužbi veledrogerija, nisu platili milijun kuna za lijekove

60 tisuća ljudi ovisi o bolnici

Ovrhu je danas komentirao i kninski gradonačelnik Marko Jelić, koji upozorava kako kninskoj bolnici gravitira 50 do 60 tisuća ljudi kojima prijeti da ostanu bez zdravstvene skrbi.

“Grad Knin je na vrijeme reagirao. Kontinuirano pritišćemo sustav da bi se to moglo dogoditi jer ako dođe do gašenja bolnice to više neće biti grad i brojni stanovnici, 50-60 tisuća ljudi koji gravitiraju ovoj bolnici možda neće imati zdravstvenu skrb”, izjavio je Jelić.

Veledrogerija Medika podnijela je tužbe za naplatu duga u 20-tak bolnica, čiji dugovi za neplaćene lijekove i medicinski materijal prelaze godinu dana.