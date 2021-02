‘NAKON DVA DANA KALKULIRANJA I VAGANJA, JAVILA SE I TZV. PRAVOBRANITELJICA’: Milanović se opet oglasio na Facebooku

Predsjednik Zoran Milanović drugi se put danas putem društvenih mreža oglasio reagirajući na one koji su osudili njegov javni istup prošloga petka. Nova objava usmjerena je prema pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

Predsjednik Republike Zoran Milanović reagirao je u ponedjeljak na kritiku koju je njegovim javnim istupima o seksualnom uznemiravanju uputila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, nazvavši ju “takozvanom pravobraniteljicom” koja ne radi svoj posao.

“Nakon dva dana kalkuliranja i vaganja, oglasila se i takozvana pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, poznata po tome da je uplovila u drugi mandat neposredno prije zadnjih parlamentarnih izbora. Isto tako je uplovila i u prvi mandat, 2011., u kojem za nju, odnosno od nje nitko ništa čuo nije”, poručio je Milanović na Facebooku.

Spočitavanje pravobraniteljici

Milanovićeva je to reakcija na ranije priopćenje Ljubičić, u kojemu ga pravobraniteljica kritizira zbog stavova koje u javnosti iznosi govoreći o žrtvama seksualnog uznemiravanja i nasilja. “Smatram da bi javno izrečeni stavovi javnih osoba, osobito predsjednika Republike, trebali upućivati na podršku i razumijevanje svih inicijativa usmjerenih prema zaštiti svih žrtava seksualnog uznemiravanja ili silovanja, bez propitkivanja eventualnih manipulacija, ‘prikladnosti’ i suodgovornosti žrtava, jer se radi o zanemarivoj statistici, a perpetuira uobičajene rodne stereotipe kojima se iskazuje nepovjerenje prema žrtvi, što nas dovodi u novu spiralu opravdavanja zločina i ušutkavanja žrtvi”, navela je Ljubičić u priopćenju.

PRAVOBRANITELJICA OČITALA BUKVICU MILANOVIĆU ZBOG IZJAVE O SEKSUALNOM ZLOSTAVLJANJU: Nije imala lijepih riječi…

Milanović drži da je njezino priopćenje “produhovljeno poput obrasca za poreznu prijavu”, odnosno “preuzeto (downloadano) s neke od stranica nekog aktiva neke od udruga”. Pravobraniteljici, osim današnje reakcije, spočitava i što nije reagirala kada je saborska zastupnica Dalija Orešković prije nekoliko mjeseci o osobama koje su navodno zalazile u klub Dragana Kovačevića u Slovensku 9, govorilo kao o “prostitutkama i kriminalcima”.

“Da podsjetim, riječ je o povjerenici Hrvatskog sabora, koja niti riječju, niti mimikom nije reagirala prije nekoliko mjeseci, kada je jedna saborska zastupnica, u slobodno vrijeme odvjetnica Janafa, koja je posao nažicala izravnom pogodbom, ljude (ministre hrvatske Vlade, žene u osmom i devetom desetljeću života) koji su navodno navraćali u neki društveni klub, prigodno nazvala ‘prostitutkama i kriminalcima”, poručio je Milanović.

Zaključio je da to “divljaštvo nije bilo dovoljno da pravobraniteljicu izmami iz hibernacije”, a postavio je i hipotetsko pitanje. “Kada već ne radi svoj posao u zemlji, koliko je puta u ovih devet godina osobno sudjelovala u radu uglednog briselskog ‘Equineta’? Zna li što je to?”, zapitao se Milanović.

SARNAVKA OPET ODGOVORILA MILANOVIĆU: ‘Predsjednik ne razumije problem. Neka malo prouči literaturu’

MILANOVIĆ NAŽIVCIRAO SARNAVKU IZJAVOM O GLUMICAMA: ‘Dođe mi da uzmem mokru krpu i da je zamotam oko glave’

Polemika s udrugom B.a.B.e

Predsjedniku Republike ovo je drugi put da se danas putem društvenih mreža oglašava reagirajući na one koji su osudili njegov javni istup prošloga petka. Milanović je tada, odgovarajući na pitanja novinara o optužbama za seksualno zlostavljanje na hrvatskim fakultetima i javnoj televiziji, rekao kako se s time moramo stalno boriti, ali dodao da “kada o tome zapomažu hollywoodske glumice, koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara”, on to ne vidi kao nešto čime bi se trebao zanimati.

Problem je, dodao je, kada se radi o ženama koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, jer se zna kako se u tim sustavima napreduje. Takvu su izjavu osudila je prvo udruga B.a.b.e. ocijenivši da Milanović ponižava žrtve seksualnog nasilja te da nije educiran da bi donio sud o tome kakva bi trebala biti žrtva nasilja. Na to je Milanović predstavnice udruge kasnije prozvao “pravobraniteljicama Ume Thurman”, ocijenio kako imaju “neduhovit i glup akronim”, a poručio je i da društvu ne trebaju dogme udruga koje ne dopuštaju razmišljanje koje je drugačije od njihovog.

PREDSJEDNIK MILANOVIĆ RASPALIO PO UDRUZI B.a.B.e.: ‘Imaju glup i neduhovit akronim. Zaboravljaju da ja provodim ono o čemu oni samo galame’