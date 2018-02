NAKON DUGE ŠUTNJE OGLASIO SE KARAMARKO: ‘Pupovčeva sarajevska izjava zaslužuje objašnjenje hrvatskoj javnosti…’

‘Bilo bi dobro čuti od dotičnog koja su to konkretno prava i slobode ugrožene mojim vođenjem HDZ-a i oslobađanjem naših generala’, kaže Karamarko.

Tomislav Karamarko se, otkako je njegova karijera u fotelji premijera i šefa HDZ-a neslavno propala, rijetko oglašava u javnosti. Dnevna politička zbivanja ne komentira, tek se tu i tamo javi na svojem Facebook profilu. To je napravio i danas nakon točno mjesec dana šutnje. U najnovijoj objavi obrušio se na predstavnika srpske nacionalne manjine Milorada Pupovca, rekavši kako je on prema njemu poslao ‘otrovne strelice’.

Karamarka je zasmetala Pupovčeva, kako je rekao, ‘sarajevska izjava’. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘OD DJEDA MRAZA DO PUPOVCA



Nisu prošla niti dva mjeseca otkako su me “nacionalni” kvazimedijski jurišnici učinili bogatim čovjekom i nekretninskim magnatom, a nove otrovne strelice krenule su prema meni, i to, ne prvi put, od Milorada Pupovca.

Kad bi nekim slučajem Dalija Orešković ostala na mjestu predsjednice Povjerenstva koje se diči politički montiranim procesom protiv mene, u kojemu nisu bile važne ni činjenice ni istina, vjerojatno bi nakon Pupovčeve sarajevske izjave, u kojoj tvrdi kako sam ja najveći krivac za urušavanje srpskih prava u Hrvatskoj, pokrenula proces protiv mene za sukob interesa s Ustavom RH.

‘Presuda nije u skladu s njegovim snovima’

Isti taj Pupovac i oslobađajuću presudu generalima Markaču i Gotovini smatra događajem koji je bitno ugrozio manjinska srpska prava i slobode. Što se to točno dogodilo sa srpskom manjinom u Hrvatskoj nakon te presude osim što presuda nije u skladu s njegovim snovima?

Bilo bi dobro čuti od dotičnog koja su to konkretno prava i slobode ugrožene mojim vođenjem HDZ-a i oslobađanjem naših generala. Naravno, Pupovac na to ne može odgovoriti jer je svjestan da su Hrvati, Srbi i svi ostali građani RH izloženi istoj ugrozi: nezaposlenosti, malim prihodima, niskom standardu, dužničkom ropstvu, iseljavanju mladih…

Vlada u kojoj sam sudjelovao nije koristila “usluge” Milorada Pupovca pa on vjerojatno misli kako su ugrožena srpska manjinska prava ako on ne vlada Hrvatskom ili ako ucjenama značajno ne sudjeluje u vlasti.

Štošta se još moglo čuti u Sarajevu, poput izjave “čuvamo ono što smo postigli i nastojimo ići dalje”… Ovo u najmanju ruku zaslužuje objašnjenje hrvatskoj javnosti. Ili “mudri” Pupovčev zaključak da je školski sustav u Hrvatskoj kroatocentričan. Zamislite, misli li on da bi u Hrvatskoj školski sustav trebao biti srbocentričan!?

‘Nismo još čuli osudu velikosrpske agresije’

No, od Milorada Pupovca, kao ni od njegova vožda u Beogradu, još nismo čuli nedvosmislenu osudu velikosrpske Miloševićeve agresije na našu, a i njegovu domovinu Hrvatsku. Nismo čuli njegovu poruku svima koji se još zanose idejom velike Srbije da od srpskog čovjeka iz Hrvatske za tu i takvu ideju neće dobiti potporu. Kada bismo to čuli, bio bi to njegov doprinos pravima hrvatskog naroda u suverenoj i neovisnoj Hrvatskoj.

Na kraju, moram poručiti Pupovcu da sam ponosan na svoj mandat i pobjede koje sam ostvario kao predsjednik HDZ-a bez njegove koalicijske potpore’, objavio je Karamarko.