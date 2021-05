NAKON DRAMATIČNE SNIMKE: Električni romobili – revolucija ili opasnost? Kako spriječiti da se ne zapale, a tu su i kazne od 500 kuna

Iako se tek treba napraviti zakon koji bi regulirao ovo prometalo, prema MUP-ovom tumačenu aktualnih propisa, romobilist ne bi smio voziti brže od 5 km/h na nogostopu

U Novom Zagrebu jučer se odjednom zapalio električni romobil star svega šest mjeseci. “Evo, da sam ga stavio u auto, kaj bi se desilo”, pita se vlasnik. Vatrogasci daju jasan odgovor.

DRAMATIČNA SNIMKA IZ ZAGREBA: Ovako izgleda kad plane električni romobil: ‘Da sam ga stavio u auto, kaj bi se desilo?!’

Bilo je sreće da je romobil bio vani na otvorenom

“A sad zamislite električne automobile koji imaju i do desetak puta veću bateriju koliko to treba. Ovdje je bilo sreće što je romobil bio vani na otvorenom. Da je romobil bio u stanu, u šupi ili u autu došlo bi sigurno do zapaljenja i okolnih stvari.”, rekao je za RTL Marko Adamčić, voditelj vatrogasnog odjeljenja JVP-a grada Zagreba, prenosi RTL.hr

Uzroka može biti mnogo – od mehaničkog oštećenja, do loše izvedbe, ističe Mirza Botonjić, serviser i potpredsjednik Hrvatske udruge vozača električnih romobila.

Nekoliko savjeta što napraviti

Uz redovan servis vozačima električnih romobila savjetuje: “Ne ostavljati dugo na suncu, ne ostavljati dugo u zaključanom autu, nakon punjenja ostaviti romobil da se ohladi nekakvih pola sata i nakon vožnje ostaviti da se ohladi prije punjenja”, rekao je Mirza.

Istodobno, električni romobili još su uvijek nepoznanica hrvatskim zakonima.

Ulaze u zakon, a već sada prijeti kazna od 500 kuna

Do kraja godine bi trebao biti gotov novi nacrt izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Osim električnih romobila, u kategoriji osobnih prijevoznih sredstava nalazili bi se i segveji te mopedi.

Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a navodi kako su oni, za sada, za njih predvidjeli da prometuju biciklističkim stazama i trakama.

“Odnosno, ako one ne postoje, onda bi se smjeli kretati nogostupima odnosno zonama prometa gdje je smanjena brzina”, kaže Mataija. Dodaje kako na nogostupu električni romobil ne bi smio voziti brže od 5, odnosno više od 25 kilometara na sat na biciklističkoj stazi. Za sve brže od toga morali bi na kolnik. Jer, policija bi vam prekršaj mogla naplatiti i do 500 kuna.

