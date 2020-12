NAKON BURNOG KOMENTARA ZBOG VJEŽBANJA U CRKVI, DON STOJIĆ SE NAŠAO S VALENTIĆEM: ‘Danas sam stekao novog prijatelja!’

Don Stojić je ranije naveo kako razumije njihovo pravo na izražavanje vlastitih misli i stavova, ali ne tako da pritom oskvrnjuju i obezvrjeđuju mjesto na kojem tisuće ljude u molitvi pronalazi snagu i nadu za nošenje svojih svakodnevnih životnih križeva

Don Damir Stojić u utorak poslijepodne na svojoj Facebook stranici obratio se svojim pratiteljima i vjernicima navodeći kako se dogodila gruba povreda svetog prostora, nakon što je u crkvi vježbao fitness trener Mario Valentić protestirajući na taj način što su fitness klubovi zatvoreni dok crkve mogu primati do 25 vjernika.

DON STOJIĆ O SEKSUALNIM IGRAČKAMA U BRAKU: Znatno ublažio retoriku i poručio: ‘Nije dobro pristupati tehnički’

NOVI ISPAD DON STOJIĆA: ‘Ne može se pretjerati s vjerom, osim ako ste žena koja mora obavljati svoje staleške dužnosti’

“Kao župnik, svećenik, vjernik i čovjek dijelim vaše osjećaje i emocije koje ste mi prenijeli putem stotine poruka i mailova sinoć pa i danas, a to su ljutnja, razočarenje, uvreda, ali ponajviše žalost. Naime, u razdoblju od subote 28. do ponedjeljka 30.11., dvojica muškaraca i jedan snimatelj bez naše su suglasnosti i znanja ušli kroz glavna vrata župne crkve. Inače, glavna su vrata crkve preko dana otvorena kako bi se vi, vjernici, mogli uvijek moliti pred Presvetim oltarskim sakramentom. Dotični su snimili video kako vježbaju u našoj kapelici, ispred svetohraništa gdje čuvamo Presveto Tijelo Kristovo. U završetku ovog video uratka iznose svrhu i cilj ove radnje, a to je protest što su fitness klubovi zatvoreni, a što crkve mogu primati do 25 vjernika”, napisao je tada Stojić.

Pomirili se

Naveo je i kako razumije njihovo pravo na izražavanje vlastitih misli i stavova, ali ne tako da pritom oskvrnjuju i obezvrjeđuju mjesto na kojem tisuće ljude u molitvi pronalazi snagu i nadu za nošenje svojih svakodnevnih životnih križeva.

Čini se kako su Valentić i Stojić ipak našli zajednički jezik nakon neugodne situacije, s obzirom na to da je Stojić danas objavio na Facebooku fotografiju s fitness trenerom napisavši: “Danas sam stekao novog prijatelja! Bogu hvala! #milosrđe #friends #opraštanje #kava #fitness #svetamatislobode”.