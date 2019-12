NAKON BURE U JAVNOSTI, OGLASIO SE SINDIKAT UČITELJA, EVO KAKO OBJAŠNJAVAJU ‘KOMPROMIS’: ‘Nitko nije zakinut!’

‘Kako koeficijenti nenastavnog osoblja nisu zaostajali za koeficijentima istih radnih mjesta unutar javnih službi nismo mogli ostvariti povećanje plaće kroz koeficijente, već kroz dodatke na plaće’, objavio je Sindikat

Sindikati i Vlada danas su se konačno dogovorili oko zahtjeva prosvjetara i došli do kompromisa, čime je završio štrajk koji je trajao 36 dana.

SUTRA POČINJE ŠKOLA! Postignut je dogovor sindikata i Vlade, štrajk se prekida. Evo kakve plaće su dogovorili

S prvim danom prosinca koeficijent se povećava za tri posto, a drugo povećanje slijedi 3. lipnja – također tri posto. Još dva posto bit će isplaćeno 1. siječnja 2021. godine.

Što se nenastavnog osoblja tiče, potpisat će se dodaci granskom kolektivnom ugovoru koji će vrijediti do prosinca 2022. godine.

Činjenica da je nenastavno osoblje zakinuto što se tiče povećanja koeficijenta razljutila je prosvjetare i javnost.

LJUDI SU BIJESNI NA SINDIKATE NAKON OBJAVE DOGOVORA S VLADOM: ‘Jeste li cijelo vrijeme držali figu u džepu? Jel vas bar malo sram?!’

Branimir Mihalinec kazao je kako su sindikati ostvarili ono što su tražili na početku.

Sada se oglasio i Sindikat učitelja. Na Facebooku su objavili kako “nitko nije zakinut”.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Poštovani svi, nitko nije zakinut! Ostvarili smo povećanje koeficijenta složenosti poslova kroz tri koraka za 6,11 posto za sve učitelje, nastavnike, stručne suradnike i odgajatelje u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. Ostvarili smo povećanje koeficijenta složenosti poslova za tajnike i računovođe za devet posto.

Ostvarili smo povećanje plaća za nenastavno osoblje kroz dodatke na plaće za 6,11 posto uz jednaku dinamiku povećanja kao i povećanje koeficijenata učitelja/nastavnika.

Kako koeficijenti nenastavnog osoblja nisu zaostajali za koeficijentima istih radnih mjesta unutar javnih službi nismo mogli ostvariti povećanje plaće kroz koeficijente, već kroz dodatke na plaće.

Zahvljajujući našem štrajku povećat će se osnovica za plaću u 2020. godini za sve zaposlene u javnim službama za 6,12 posto u tri koraka po dva posto”, priopćili su iz Sindikata hrvatskih učitelja.

Komentari su većinom negativni.

“Sram vas bilo”, “Namjerno sam vas napisala malim slovom jer ste toliko prljavo odigrali da niste zaslužili ni veliko slovo, a ne našu podršku”, “SRAMITE SE, to smo inače izvikivali vladajućima, a sad možemo vodstvu sindikata poručiti SRA MI TE SE, SRA MI TE SE”,

“Sve ste nas prevarili dok ste tražili podršku i odustali od onog što ste tražili, a govorili ste da nema odustajanja. Nikad više nećete dobiti podršku”, “Zašto se nismo mogli izjasniti na referendumu???? Bojali ste se odgovora NE??????”

“Niste ništa napravili… dobro vas je Plenki obradio, izmanipulirao… Ali neka, na pogreškama se uči. Ako ste rekli jasno i glasno 6,12, što je onda ovo???? Jel tko pitao učitelje koji su štrajkali za 6,11 cijelo vrijeme? Neee… jer gospoda Ribić i Mihalinec su donijeli samostalno odluku… za njihove bolje plaće… Marš… tako se ne bori…”

“A gdje su u cijeloj priči pomoćnici u nastavi koje doduše trenutačno plaćaju svi osim Ministarstva, a koji su s vama u školama neki već sedmu godinu, a status im je nikakav? Misli se na sve osim nas koji smo očito samo dobri duhovi škola, nevidljivi svima.”

“Sram me je. I ne, nisam pomirljiva. Veliku pogrešku ste samovoljnom odlukom učinili, teško da će vam biti oproštena. Posljedice ćete sigurno vrlo brzo osjetiti, jednom to učiniti ok, ali dva puta teški promašaj. Izvolite dati svi ostavku, ne zaslužujete više predstavljati nikog.”